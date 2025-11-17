Рус
"Претендент номер один": хто може замінити Лаврова після відставки, прізвище відоме

Юрій Берендій
17 листопада 2025, 19:23
367
Відставка Лаврова може стати значним головним болем для Путіна, адже главу МЗС доведеться заміняти принципово новою людиною, вказав Пономарьов.
'Претендент номер один': хто може замінити Лаврова після відставки, прізвище відоме
Розкрито, хто може замінити Лаврова і чому це проблема для Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Пономарьов:

  • У випадку відставки Лавров піде на пенсію
  • Претендент номер один на заміну Лаврова - Пєсков
  • Путін не хоче проводити корінні зміни в системі Кремля

Путін не поспішає змінювати Лаврова через свій консерватизм і небажання ускладнювати кадрові перестановки, адже заміна міністра закордонних справ потребує продуманого плану та створює ланцюгову проблему для інших ключових посад. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Пономарьов зауважив, що Путін не схильний до сміливих експериментів у кадровій політиці. Найчастіше він проводить лише звичайні перестановки — перекидає людей з однієї посади на іншу, не змінюючи систему по суті.

відео дня

"А якщо Лавров піде, то він піде саме на пенсію. Відповідно, його доведеться замінювати кимось принципово новим. А про це потрібно думати заздалегідь. На цю тему є претенденти. Претендент номер один — Дмитро Пєсков. Але якщо призначити Пєскова на посаду міністра закордонних справ, то виникає питання: хто тоді буде прессекретар? А це дуже відповідальна позиція. Загалом, для Путіна, людини у віці, яка не любить зайвого клопоту, це все виглядає як додатковий головний біль, якого він явно не хоче", - вказав він.

На думку Пономарьова, рано чи пізно Путін все ж попрощається з Лавровим, оскільки той не входить до його найближчого кола. Водночас він не очікує від російського лідера гучного або показового звільнення.

Чи корисна відставка Лаврова для України - думка експерта

Чутки про нібито невдоволення Путіна міністром закордонних справ РФ Лавровим через провал організації зустрічі з Трампом викликають сумніви. Майор ЗСУ і політолог Андрій Ткачук в коментарі 24 каналу зазначив, що Лавров навпаки є "найбільшим прихильником війни". Експерт не виключає, що у Кремлі можуть існувати певні "внутрішні суперечки", і якщо це так, то це грає на користь України.

За його словами, усунення Лаврова, який постійно "розхитує ситуацію" та підтримує ескалацію, стало б позитивним сигналом.

"Було б добре, якби Лавров відходив від певних справ. Якщо вдасться його посунути… на користь тих, хто був би готовий сьогодні йти на переговори задля збереження російської економіки, то це було б нам на руку", — вважає він.

Відставка Лаврова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава МЗС РФ Сергій Лавров, відомий своїми українофобськими висловлюваннями, нібито втратив підтримку Кремля після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, що призвело до зриву запланованого саміту між Путіним і Трампом. За інформацією The Moscow Times, після цього Лавров також позбувся керівної посади російської делегації на саміті G20.

Відсутність Лаврова на останньому засіданні Ради безпеки РФ викликала справжній інформаційний резонанс у Москві. В Мережі поширилися чутки та припущення, що змусило Кремль публічно реагувати, повідомляє CNN.

Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію про конфлікт між Путіним і Лавровим. Під час щоденного брифінгу Пєсков заявив, що чутки про сварку "не відповідають дійсності" та "не мають нічого правдивого".

Інші новини:

Про персону: Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

