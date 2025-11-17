'Претендент номер один': хто може замінити Лаврова після відставки, прізвище відоме

Відставка Лаврова може стати значним головним болем для Путіна, адже главу МЗС доведеться заміняти принципово новою людиною, вказав Пономарьов.

Розкрито, хто може замінити Лаврова і чому це проблема для Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Пономарьов:

У випадку відставки Лавров піде на пенсію

Претендент номер один на заміну Лаврова - Пєсков

Путін не хоче проводити корінні зміни в системі Кремля

Путін не поспішає змінювати Лаврова через свій консерватизм і небажання ускладнювати кадрові перестановки, адже заміна міністра закордонних справ потребує продуманого плану та створює ланцюгову проблему для інших ключових посад. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Пономарьов зауважив, що Путін не схильний до сміливих експериментів у кадровій політиці. Найчастіше він проводить лише звичайні перестановки — перекидає людей з однієї посади на іншу, не змінюючи систему по суті.

"А якщо Лавров піде, то він піде саме на пенсію. Відповідно, його доведеться замінювати кимось принципово новим. А про це потрібно думати заздалегідь. На цю тему є претенденти. Претендент номер один — Дмитро Пєсков. Але якщо призначити Пєскова на посаду міністра закордонних справ, то виникає питання: хто тоді буде прессекретар? А це дуже відповідальна позиція. Загалом, для Путіна, людини у віці, яка не любить зайвого клопоту, це все виглядає як додатковий головний біль, якого він явно не хоче", - вказав він.

На думку Пономарьова, рано чи пізно Путін все ж попрощається з Лавровим, оскільки той не входить до його найближчого кола. Водночас він не очікує від російського лідера гучного або показового звільнення.

Чи корисна відставка Лаврова для України - думка експерта

Чутки про нібито невдоволення Путіна міністром закордонних справ РФ Лавровим через провал організації зустрічі з Трампом викликають сумніви. Майор ЗСУ і політолог Андрій Ткачук в коментарі 24 каналу зазначив, що Лавров навпаки є "найбільшим прихильником війни". Експерт не виключає, що у Кремлі можуть існувати певні "внутрішні суперечки", і якщо це так, то це грає на користь України.

За його словами, усунення Лаврова, який постійно "розхитує ситуацію" та підтримує ескалацію, стало б позитивним сигналом.

"Було б добре, якби Лавров відходив від певних справ. Якщо вдасться його посунути… на користь тих, хто був би готовий сьогодні йти на переговори задля збереження російської економіки, то це було б нам на руку", — вважає він.

Відставка Лаврова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава МЗС РФ Сергій Лавров, відомий своїми українофобськими висловлюваннями, нібито втратив підтримку Кремля після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, що призвело до зриву запланованого саміту між Путіним і Трампом. За інформацією The Moscow Times, після цього Лавров також позбувся керівної посади російської делегації на саміті G20.

Відсутність Лаврова на останньому засіданні Ради безпеки РФ викликала справжній інформаційний резонанс у Москві. В Мережі поширилися чутки та припущення, що змусило Кремль публічно реагувати, повідомляє CNN.

Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію про конфлікт між Путіним і Лавровим. Під час щоденного брифінгу Пєсков заявив, що чутки про сварку "не відповідають дійсності" та "не мають нічого правдивого".

Інші новини:

Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

