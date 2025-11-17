Що станеться в разі втрати Покровська: названо головну мету Путіна

Російський диктатор використовує Покровськ для тиску на Дональда Трампа.

https://glavred.net/war/chto-proizoydet-v-sluchae-poteri-pokrovska-nazvana-glavnaya-cel-putina-10716320.html Посилання скопійоване

Втрата Покровська не буде катастрофою для фронту / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполіція

Про що говорить Ілля Пономарьов:

РФ намагається повністю захопити Покровськ

Путін використовує бої в Покровську для тиску на Трампа

Втрата Покровська не стане катастрофою для фронту

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ. ЗСУ роблять усе можливе, щоб утримати позиції. Водночас, якщо ворог все ж зможе захопити місто, це не буде катастрофою для фронту. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Він переконаний у тому, що Покровськ для Путіна є козирем, який він використовує для маніпуляцій Дональдом Трампом. Водночас поки що неможливо спрогнозувати, як довго триватиме битва за Покровськ.

відео дня

"З військової точки зору втрата Покровська не буде катастрофою для фронту. Це суто можливість для Путіна, щоб маніпулювати Трампом: "Якщо ти хочеш, щоб твої хлопці не зазнали поразки і не звинуватили в цьому тебе, допомагай мені домовитися з ними". Це єдиний фактор, що впливає на можливість конкретної домовленості", - каже Пономарьов.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Американський президент уже робив російському диктатору пропозицію з вигідними умовами, але Путіну цього мало.

"Особисто я вважаю, що він уже, що називається, давно "загрався" у свою гру. Трамп запропонував йому досить вигідні умови, але Путін ще роздумує. Скільки він буде так вагатися - невідомо, тут суто психологія, навіть психіатрія", - додав Пономаренко.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська на Гуляйпільському напрямку ускладнили ситуацію для Сил оборони України, однак українські підрозділи знають про наміри супротивника і працюють над тим, щоб їх зірвати. Про це повідомив військовий експерт і боєць Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, зараз українські сили активно намагаються порушити логістичні маршрути армії РФ на Запорізькому напрямку.

Сили оборони успішно б'ють по шляхах постачання ворога поблизу Покровська на Донеччині. За даними 7 корпусу ДШВ ЗСУ, авіаударом було знищено дорогу, що з'єднує Селидове з Покровськом.

Українські війська залишили село Нововасилівське в Запорізькій області та відійшли на більш вигідні позиції. Це рішення ухвалили для збереження життя військовослужбовців, повідомили в Силах оборони Півдня.

Інші новини:

Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов - російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинено достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред