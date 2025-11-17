'Горілка для алкоголіка': Орбан 'зірвався' через допомогу ЄС для України

Про що йдеться у матеріалі:
- Орбан відмовився надавати додаткову допомогу Україні
- Прем'єр Угорщини порівняв Україну з "алкоголіком"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився через лист глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про надання додаткової економічної підтримки для України та порівняв країну, яка опирається повномасштабному російському вторгненню - з "алкоголіком". Про це він заявив у дописі в X.
Орбан зазначив, що очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн просить держави ЄС збільшити матеріальну допомогу Україні, яка має "значний дефіцит фінансування".
"Це вражає. У той час, коли стало очевидно, що військова мафія розкрадає гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинити виплати, президент Комісії пропонує надіслати ще більше коштів", - сказав він.
Після цього Орбан цинічно порівняв Україну з "алкоголіком".
"Вся ця ситуація нагадує спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще одну ящик горілки. Угорщина не втратила здорового глузду", - написав він.
Позиція Орбана щодо війни РФ проти України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявляв, що Україна нібито "не має шансів" перемогти у війні з Росією, а фінансова допомога Києву є марною. В інтерв’ю виданню Politico він стверджував, що Європа нібито прагне "продовжувати війну" в Україні та навмисно затягує переговори, щоб зайняти вигіднішу позицію.
Орбан також виступив проти вступу України до ЄС, наголосивши на фінансовій допомозі Києву, включно з коштами Угорщини, та запропонував укласти стратегічне партнерство без членства в ЄС.
Раніше він робив цинічні заяви про війну, зокрема стверджував, що Росія нібито вже здобула перемогу над Україною, хоча при цьому Москва залишається слабкою у військовому та економічному плані.
Про персону: Віктор Орбан
Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.
