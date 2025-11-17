Без світла, води та зв’язку: що відомо про критичну ситуацію в одній з областей України

Життя в селах паралізоване.

https://glavred.net/ukraine/bez-sveta-vody-i-svyazi-chto-izvestno-o-kriticheskoy-situacii-v-odnoy-iz-oblastey-ukrainy-10716293.html Посилання скопійоване

Що відбувається у Чернігівській області після удару РФ / Колаж: Главред, фото: Freepik, ДСНС

Ключові факти:

Села Чернігівщини вже третю добу залишаються без електрики

Відсутність світла паралізувала базові послуги - немає зв’язку та водопостачання

Журналістка критикує Міненерго за провал проєктів децентралізованої генерації

У селах Чернігівської області вже третю добу немає електропостачання після атаки на енергооб’єкт у Ніжині. Про це у своєму дописі у Facebook повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко, наголосивши: життя без світла в сучасному селі виходить далеко за межі проблеми зіпсованих продуктів і означає фактичний колапс базових умов виживання.

Зв’язок і вода - головні проблеми

Ніколаєнко розвіює міф про "виживання з піччю на дровах", пояснюючи, що сучасні села критично залежать від електроенергії. Без світла немає мобільного зв’язку, адже пошкоджені ще у 2022 році вишки так і не відремонтовані, а Wi-Fi недоступний через знеструмлення. Це створює пряму загрозу життю: люди не можуть викликати швидку чи повідомити про надзвичайну ситуацію.

відео дня

Не менш гострою є проблема водопостачання. Насоси не працюють, а колодязі давно висохли. Купівля води у магазинах для господарських потреб, включно з худобою, є практично неможливою та надто дорогою.

Критика Міненерго

У своєму дописі журналістка різко критикує діяльність Міністерства енергетики, зокрема його очільника Германа Галущенка. Вона пов’язує нинішню вразливість регіону з проваленими проєктами децентралізованої генерації, які, за її словами, віддавалися "слухняним" підрядникам без належної кваліфікації.

Деякі мешканці мають генератори, але це не рятує ситуацію: пристрої важкі, потребують значних фізичних зусиль для використання та складні у ремонті.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як писав Главред, масовані ракетно-дронові атаки Росії на українську енергосистему протягом останніх двох місяців спричинили значні втрати потужності. Через це в країні запроваджують графіки відключення електроенергії для забезпечення стабільності системи.

Нещодавно глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів.

Тим часом народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк прогнозує, що графіки відключення світла діятимуть до кінця зими.

Інші цікаві новини:

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред