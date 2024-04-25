Українцям за кордоном не роздаватимуть повістки - заява Міноборони

Українські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) не працюватимуть за кордоном, заявили в Міноборони.

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За кордоном не вручатимуть повістки: у Міноборони зробили заяву / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Українські ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) не працюватимуть за кордоном, оскільки вручення повісток військовозобов'язаним за межами України наразі "виглядає нереальним" Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

Чиновник зазначив, що Міноборони не уповноважене коментувати ті чи інші дії колег із МЗС.

Як каже Лазуткін, після набрання чинності новим законом про мобілізацію чоловіки призовного віку в Україні та за кордоном матимуть 60 діб - на те, щоб оновити військово-облікові дані, зокрема й через електронний кабінет.

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На уточнювальне запитання, чи означає це, що чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані, речник Міноборони відповів: "Обов'язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, зрозуміла річ, що варто приїжджати до України... Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це в консульських установах, а також через електронний кабінет."

Як каже чиновник, зараз у Міноборони роблять усе можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, обов'язково запрацював у червні 2024 року.

"Електронний кабінет поки що не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних насамперед - зміни місця проживання, зміна сімейного стану, бронювання, резервування, і так далі", - підсумував Лазуткін.

Мобілізація в Україні - останні зміни в законі

Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує мобілізаційний вік українців із 27 до 25 років. Також було підписано законопроєкти про виплати сім'ям загиблих на війні та запровадження електронного кабінету військовозобов'язаних.

Водночас закон, підписаний президентом, не містить положень про електронні повістки для військовозобов'язаних. Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що закон не передбачає електронного вручення повісток, а лише оновлення даних в електронному кабінеті.

11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила у другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Закон вводить базову військову підготовку і виключає строкову службу.

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