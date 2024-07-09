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"Буде ухвалено рішення": Столтенберг відреагував на ракетний удар РФ Україні 8 липня

Анна Ярославська
9 липня 2024, 08:14
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За словами генсека НАТО, країна-агресор Росія має зрозуміти, "що вона не може нас "перечекати".
Єнс Столтенберг, ракетний удар 8 липня
Єнс Столтенберг засудив ракетну атаку росіян по Україні 8 липня 2024 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив масштабний ракетний удар РФ по Україні вранці в понеділок, 8 липня, і пообіцяв, що буде ухвалено рішення про подальшу підтримку нашої країни.

Перед зустріччю з главою Пентагону Ллойдом Остіном, Столтенберг зазначив, що країна-агресор Росія продовжує свою жорстоку війну в Україні, йдеться на сайті Міністерства оборони США.

"Лише сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних атак на українські міста, в яких загинули невинні цивільні особи, зокрема діти. Я засуджую ці жахливі атаки. Під час саміту ми ухвалимо рішення про подальше посилення нашої підтримки України", - сказав генсек НАТО.

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За його словами, Росія повинна зрозуміти, "що вона не може нас "перечекати".

"Вони повинні сісти за стіл переговорів і ухвалити рішення, в якому Україна переважатиме як суверенна незалежна держава", - зазначив Столтенберг.

Глава Альянсу також подякував Остіну за внесок у зміцнення НАТО і транстлантичного партнерства, зокрема - за лідерство в Контактній групі з підтримки України за участю понад 50 держав.

"Формат Рамштайна був надзвичайно важливим. Він справді змінив ситуацію та дозволив нам усім надати безпрецедентну підтримку Україні. Цього б не сталося без вашого сильного лідерства в питанні підтримки України", - додав генсек НАТО.

За його словами, події в Україні демонструють, що питання безпеки виходить далеко за межі регіону і є глобальною проблемою. З огляду на цей факт на саміті НАТО також будуть присутні лідери азіатсько-тихоокеанських партнерів - Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

"Це дозволить розглянути шляхи реагування на підтримку, яку Кремль отримує від Ірану, Північної Кореї, Китаю в його незаконній агресивній війні проти України", - додав Столтенберг.

Масований ракетний удар по Україні 8 липня

Вранці 8 липня в Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Крім того, на території РФ було відзначено зліт російського МіГ 31-К. Шість російських бортів Ту-95 пустили з Каспію по Україні крилаті ракети Х-101.

Під ударом РФ була вся Україна. У Києві ракетами було пошкоджено будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.

Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.

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