Серед постраждалих – дитина: нові деталі ракетного удару РФ по Києву

РФ випробовує нові тактики, шукаючи точний час, методи і засоби, щоб уразити Київ.

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Наслідки ракетного удару по Києву / Колаж: Главред, Фото: t.me/kyiv_pro_office

Ракетний удар по Києву в неділю відрізняється від усіх попередніх, зокрема, тим, що ворог атакував стратегічною авіацією, випробовуючи нову тактику.

"Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник вдарив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників", - розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА пояснили, що РФ випробовує нові тактики, шукаючи точний час, методи і засоби, щоб уразити Київ, "бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників".

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У відомстві наголосили, що такі атаки окупантів мають бути нагадуванням для мешканців столиці, що жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна.

"Звісно, на кожну дію ворога у Збройних силах України знайдеться своя ефективна протидія. Ракети збиваються, але на молекули не розпадаються і уламки несуть загрозу життю людей. Тож, чуєте сирену - прямуєте до укриття", - підсумували в КМВА.

Що відомо про наслідки удару РФ по Києву

За інформацією столичних медиків, у будинку на Оболоні, куди влучили уламки ракети, шестеро постраждалих. - 4 жінки, дівчинка 11 років і один чоловік, повідомляв мер міста Віталій Кличко.

Одну літню жінку було госпіталізовано. Усім іншим - надали допомогу на місці. Усі постраждалі - з гострою реакцією на стрес, додав Кличко.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вибухи в Києві та області 30 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги, унаслідок чого є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, сталося загоряння.

П'ятьом постраждалим жінкам із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

Як повідомлялося, в Київській області є постраждалі, а також руйнування внаслідок російського ракетного удару в неділю ввечері, 30 червня. На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження.

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