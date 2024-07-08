Удар РФ по 'Охматдиту': у лікарні розкрили деталі ракетної атаки РФ

Унаслідок ракетного удару росіян постраждали майже всі корпуси лікарні "Охматдит".

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РФ вдарила ракетами по дитячій лікарні Охматдит / Колаж: Главред, Фото: Facebook/ndslohmatdyt

У пресслужбі дитячої лікарні "Охматдит" розповіли подробиці ракетного удару РФ по корпусах лікувального закладу.

"Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медустанови, вибито вікна та шибки, є постраждалі", - ідеться в повідомленні у Facebook.

Зазначається, що на місці вибухів працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам і співробітникам.

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В "Охматдиті" також пообіцяли повідомити пізніше нові деталі російського обстрілу лікарні.

Подробиці удару по дитячій лікарні "Охматдит"

За словами завідувача відділення трансплантації кісткового мозку лікарні Олександра Лисиці, внаслідок чергового ракетного удару росіян постраждали майже всі корпуси багатопрофільного діагностично-лікувального закладу. У тому числі й новий корпус, повідомляє РБК-Україна.

"Питання - у масштабі руйнувань", - зазначив медик.

Він додав, що корпус діалізу (гострих інтоксикацій) - майже повністю зруйнований, адже саме в нього відбулося "основне влучення".

На запитання, чи є постраждалі (діти, дорослі, працівники) лікар відповів: "Є".

"Зараз складно сказати, рахуємо, скільки втрат. Однозначно є", - уточнив Лисиця.

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Як можна допомогти постраждалій лікарні

Підтримати лікарню можна:

через платіж "Приват24";

на сайті фонду.

Ракетний удар по Україні 8 липня - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

Президент Володимир Зеленський написав, що дитяча лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих поки невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали. Президент зазначив, що РФ має відповісти за свої злочини.

/ Инфографика: Главред

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