Частіше бити не можуть: РФ скоротила паузи між ракетними ударами по Україні – Коваленко

Якщо окупанти захочуть наносити удари по Україні частіше, їм доведеться зважати на власні можливості виробництва – РФ не має змоги вийти за межі обмеженого БК.

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РФ скоротила паузи між ракетними ударами по Україні/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Олександр Коваленко

Країна-агресорка Росія знову почала дотримуватися тактики завдання ударів з паузами у кілька днів. Таку ж тактику російські окупанти застосовували і минулого року – вони попередньо накопичували ракети, а потім упродовж кількох місяців завдавали регулярні удари кожні 2-3 тижні, в основному обмеженим боєкомплектом.

Не виключено, що зараз російські загарбники застосовують саме таку тактику, але в умовах проблематичнішого накопичення ракет і при врахуванні спустошення складів із радянськими запасами. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, повідомляє OBOZ.UA.

За словами Коваленка, виробництво ракет у Росії не збільшилося, а залишається на рівні торішніх показників. Так, російські окупанти у середньому можуть виготовляти до двох ракет Х-101/555 на добу, від 20 до 30 ракет КРМБ "Калібр" на місяць, до 20 ракет 9М723 ВТК "Іскандер" на місяць, а також у середньому одну ракету Х47М2 "Кинджал" на місяць.

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Коваленко зазначив, що з усього цього списку особливу настороженість викликають ракети "Калібр", яких через рідкісне застосування в окупантів накопичилося багато. "Клібрів" у РФ навіть більше, ніж Х-101/555/55 разом узятих.

"Також є ризики відновлення ударів ракетами П-800 "Онікс". Але в обох випадках ці удари з боку окупаційних військ також не матимуть масового характеру через обмежені можливості застосування носіїв (у першому випадку) та обмежену кількість пускових (у другому). Тобто за бажання почастішання ударів російському командуванню варто зважати на власні можливості виробництва – змоги вийти за межі обмеженого БК вони не мають", – сказав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 14 червня РФ атакувала Україну ракетами і "Шахедами" – у кількох областях прогриміли вибухи. Окупанти запускали по нашій державі вночі багато ракет і дронів-камікадзе "Шахед". Вони спрямовувалися в основному на західні області.

Після цього стало відомо, що окупанти атакували Україну 14 ракетами і 17 дронами, 7 ракет не вдалося збити. Загарбники запускали ракети різних типів та дрони-камікадзе "Шахед". Вдалося збити не усі ворожі повітряні цілі.

Президент України Володимир Зеленський розкрив реальні цілі атак РФ. Ворог намагається змусити українців боятися, щоб люди тікали з міст і сіл, каже Володимир Зеленський. Армія країни-агресорки Росії застосовує на місяць 3200-3500 керованих авіабомб. Вони атакують цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей боятися.

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