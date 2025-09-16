Броня нашого Сходу: у ЗСУ показали, як війська формують цитадель для захисту від РФ

Як фортифікаційні споруди захищають особовий склад, бойову техніку, боєприпаси від ураження противника.

Як українські інженерно-позиційні війська формують захист від РФ / Колаж Главред, фото скрін з відео

У Силах підтримки Збройних сил України вперше показали, як захищають логістику антидроновими "коридорами".

Як кажуть військові, антидронові сітки-"коридори" допомагають захистити транспорт, людей та знижують ефективність атак ударних дронів.

Такі захисні "коридори" із сіток стали важливим напрямком роботи інженерних військ Збройних сил України.

"ЗСУ формує лінію оборони: Харківщина, Донеччина, Дніпровщина. А це оборона з неба від ворожих дронів. Рви, "зуби дракона", інші засоби забезпечення зупинки ворога на землі. І, що вкрай необхідне", - додають воїни 23-го інженерно-позиційного полку Сил підтримки ЗСУ.

Воїни додають, що триває цілодобове будівництво оборонних споруд від ворога.

"Основна мета - це зберегти кожного солдата, сержанта, офіцера, кожного цивільного. Закінчити війну і поставити жирну крапку", - додає командир 23-го інженерно-позиційного полку ЗСУ.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред з посиланням на DeepState, ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три. За минулу добу російські війська втратили 910 осіб, а також значну кількість техніки, включаючи танки, артилерійські системи та безпілотники.

Крім того, російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська на Донеччині та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов’янськ з чотирьох напрямків.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував просування армії РФ на півночі Харківщини. За геолокаційними кадрами від 7 вересня, загарбники дійшли до Вовчанського нафтоекстракційного заводу та захопили частину територій у західній частині міста.

