РФ все більше спирається на підтримку 2 країн: в ISW описали небезпеку для України

Країна-агресорка Росія все більше сподівається на підтримку Ірану і Північної Кореї для продовження війни проти України. Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики із посиланням на заяву начальника ГУР МО України Кирила Буданова зазначають, що Іран значною мірою вплинув на здатність РФ здійснювати масовані нічні удари дронами по Україні. Крім цього, Іран допоміг Росії самій організувати виробництво безпілотників.

Також, згідно з озвученою Будановим інформацією, половину снарядів для війни РФ проти України постачає Північна Корея.

Окрім цього, КНДР постачає Росії 170-мм самохідні артилерійські установки і 240-мм реактивні системи залпового вогню.

У 2025 році Північна Корея планує надати Росії 148 балістичних ракет.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.