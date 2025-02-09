"КНДР буде підтримувати РФ": Кім Чен Ин цинічно прокоментував війну в Україні

Кім також пригрозив і далі розвивати свою ядерну зброю, заявивши, що вона не є "розмінною монетою".

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Кім Чен Ин цинічно прокоментував війну в Україні / колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Що сказав Кім Чен Ин:

КНДР буде незмінно "підтримувати і заохочувати справедливу справу" російської армії

Ядерні сили КНДР призначені для реального бойового застосування

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про свою "незмінну" підтримку Росії у війні в Україні і назвав війну "справедливою справою російської армії". Про це пише Reuters, посилаючись на заяви північнокорейських ЗМІ.

"Армія і народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії і народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки і територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і Росією", - заявив Кім. відео дня

Як пише Yonhap, Кім також пригрозив і далі розвивати свою ядерну зброю, заявивши, що вона не є "розмінною монетою", а призначена для бойового застосування проти ворогів КНДР.

"Наші ядерні сили - це не те, що можна рекламувати, щоб заслужити визнання від кого-небудь, і навіть не розмінна монета, яку можна обміняти на просту суму грошей. Ядерні сили нашої країни незмінно призначені для реального бойового застосування в спробі швидко припинити джерело будь-якої спроби вторгнення з боку ворожих сил", - наводить заяву Кіма північнокорейське інформагентство KCNA.

Участь військ КНДР у війні проти України - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, розвідка Південної Кореї заявила, що з середини січня північнокорейські військові, які були розгорнуті для підтримки війни Росії проти України, імовірно, не брали участі в боях на Курському напрямку РФ.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що немає остаточного розуміння, чи повернуть КНДРівських військових для участі в штурмових діях на Курщині. Наразі вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть.

Водночас керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війська КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту в Курській області, хоча останніми днями їхня активність зменшилася через суттєві втрати.

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Хто такий Кім Чен Ин Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

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