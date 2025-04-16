Рубіо і Віткофф обговорять Україну у Франції - Politico

Президент Франції відіграє ключову роль у просуванні ідеї надання гарантій безпеки Україні.

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Рубіо і Віткофф обговорять Україну у Франції / Колаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, скріншот

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З ким проведуть переговори Віткофф і Рубіо

Чи обговорюватимуть введення миротворців в Україну

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Дональда Трампа з урегулювання конфліктів в Україні та секторі Гази Стів Віткофф відвідають Париж. Про це пише Politico.

Віткофф має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, тоді як Рубіо планує переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

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Один із представників, знайомий із підготовкою візиту, розповів виданню, що в центрі переговорів будуть Україна, Іран і торговельна політика.

Зустріч Віткоффа з Макроном відбудеться незабаром після візиту американського посланника до Москви, де він мав розмову з правителем Росії Володимиром Путіним. Метою зустрічі було обговорення потенційного перемир'я в Україні.

Президент Франції, зі свого боку, відіграє ключову роль у просуванні ідеї надання гарантій безпеки Україні. Йдеться зокрема про можливе розгортання в країні іноземного контингенту військ у разі досягнення перемир'я.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський припустив, що новий раунд переговорів із представниками США щодо можливого припинення вогню може відбутися вже цього тижня.

Політичний експерт Вадим Денисенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін зараз тільки імітує переговорний процес. Насправді він хоче продовжувати воювати і планує провести літню військову кампанію. А вже за результатами цієї військової кампанії він може повернутися до переговорів.

НАТО не братиме участі в переговорах про припинення війни між Україною та Росією, тому Альянс не має власних "червоних ліній" у цьому питанні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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