Великий наступ РФ: Мусієнко назвав два сценарії атаки окупантів

Росія може розглядати різні плани, зокрема й план із розтягування лінії оборони, який передбачає одночасний удар на півдні, сході та півночі.

https://glavred.net/ukraine/bolshoe-nastuplenie-rf-musienko-nazval-dva-scenariya-ataki-okkupantov-10555373.html Посилання скопійоване

Олександр Мусієнко оцінив, наскільки масштабний наступ готує ЗСУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 22 окрема механізована бригада, 31 окрема механізована бригада

Російська окупаційна армія, ймовірно, готує наступ в Україні у 2024 році, але якщо агресор діятиме так само, як у 2022-му, то атаку буде відбито. Про це в інтерв'ю Главреду сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко.

"Російські війська можуть спробувати прориватися в декількох місцях, однак поки що для цього в Росії немає достатньої кількості сил, а якість тих підрозділів, які можуть виконувати це завдання, гірша, ніж у 2022 році. Тому навряд чи результат такого нового російського наступу відрізнятиметься від результату наступу 2022-го", - сказав Мусієнко.

Він не виключає, що Росія може розглядати різні плани, зокрема й план із розтягування української лінії оборони, який передбачає одночасний удар і на півдні, і на сході, і на півночі.

відео дня

"Щоб це можна було робити ефективно, РФ потрібне угруповання чисельністю щонайменше 300 тисяч осіб, озброєне, укомплектоване технікою, артилерією і потрібними засобами. Але поки що про те, що Росія може зібрати таке угруповання, не йдеться, тобто не простежуються такі кількості", - вважає Мусієнко.

За словами експерта, до літа країна-агресор РФ має намір зібрати угруповання чисельністю 100-150 тисяч осіб, яке не буде забезпечене технікою та артилерією повною мірою. Ставка робитиметься на живу силу, дрони та авіацію. Менша ставка буде на бронетехніку й артилерію.

Мусієнко назвав два сценарії, згідно з якими може діяти це 150-тисячне угруповання військ РФ.

Сценарій №1. Захоплення Донецької та Луганської областей

"Противник продовжить доукомплектовувати свої війська на сході з метою захоплення Луганської та Донецької областей у їхніх адміністративних межах, а одночасно проведе відволікальні маневри на північно-східному кордоні - на території Харківщини та Сумщини, куди він намагатиметься відтягнути Сили оборони та запобігти ротації підрозділів, що можуть прибувати на схід, щоб, таким чином, досягти успіху на сході.

"За такого сценарію на Харківщині та Сумщині можуть бути доволі активні та серйозні прикордонні бої, але про взяття Харкова за такого сценарію не йдеться", - сказав Мусієнко.

Сценарій №2. Атака на Харків

Росія використовує нових людей як повноцінне угруповання для атаки на Харків із північного сходу українського кордону. За такого сценарію наступ на сході, у Донецькій області, просто вичерпається і призупиниться.

"Але чомусь я не думаю, що Росія зараз зацікавлена в тому, щоб призупинити свої наступальні дії або зменшити їхній темп саме на сході. Як на мене, схід залишається пріоритетним для російських військ, з точки зору наступальних дій", - вважає Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ризик нового наступу на Київ і Харків - прогнози

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив ризики того, що російська окупаційна армія знову вирішить наступати на Київ і Харків.

За його словами, для нової спроби захопити Київ і Харків країні-агресору РФ потрібне озброєння і люди.

"Для походу на Київ Росії потрібно від 200 тисяч осіб, для походу на Харків - від 150 тисяч", - сказав Романенко.

Також Романенко вважає, що у росіян немає сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

Російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Годжес вважає, що Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред