УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України: чого хоче Путін

Анна Ярославська
4 квітня 2024, 08:39
Глава міноборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу також висловився про можливе відправлення французьких військ в Україну.
Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України: чого хоче Путін
Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Telegram

Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито готова до діалогу "щодо України". Про це він сказав під час телефонної розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори.

"Відзначено готовність до діалогу щодо України. Вихідні положення могли б ґрунтуватися на "Стамбульській мирній ініціативі". Проведення зустрічі в Женеві без участі Росії безглуздо" - повідомляє Міністерство оборони РФ.

відео дня

При цьому Шойгу пригрозив Лекорню, заявивши, що відправлення французьких військ в Україну створить якісь "проблеми" для самої Франції.

Також Шойгу повторив тези російського диктатора Володимира Путіна про те, що за організацією теракту в концертному залі "Крокус-Сіті" Підмосков'я нібито може стояти Україна.

Глава Міноборони РФ також повторив улюблену тезу російських пропагандистів про те, що Київ нібито "не робить нічого без схвалення західних кураторів", і висловив "надію", що за масовим убивством не стоять французькі спецслужби.

Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-мінітр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Мирні переговори України та Росії - останні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир в Україні можливий у будь-який час. Для цього російський диктатор Володимир Путін має вивести війська з нашої країни. За словами Шольца, посередницькі ініціативи для встановлення миру були завжди.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

У завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Сергій Шойгу війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Удар "Шахедами" по Україні: в ЗСУ розповіли, чому не вдалось збити всі дрони

Удар "Шахедами" по Україні: в ЗСУ розповіли, чому не вдалось збити всі дрони

11:13 Україна
Мирні переговори України з Росією: у Франції відреагували на заяву Шойгу

Мирні переговори України з Росією: у Франції відреагували на заяву Шойгу

10:32 Світ
Росія піде в наступ у травні-червні, найбільша загроза буде для Донеччини і Харкова – Мусієнко

Росія піде в наступ у травні-червні, найбільша загроза буде для Донеччини і Харкова – Мусієнко

10:02 Інтерв'ю
Всі головні новини

Популярне

Чому в американських домівках немає пральних машин 13609

Чому в американських домівках немає пральних машин

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому 10037

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому

Там справжнє пекло : війська РФ прориваються до стратегічного міста - офіцер НГУ 9042

Там "справжнє пекло": війська РФ прориваються до стратегічного міста - офіцер НГУ

Справжній геній: красень-син Галкіна і Пугачової вразив здібностями 7051

Справжній геній: красень-син Галкіна і Пугачової вразив здібностями

Останні новини

11:18

Принесе нещастя і не тільки: чому не можна садити сосну поруч із будинком

11:13

Удар "Шахедами" по Україні: в ЗСУ розповіли, чому не вдалось збити всі дрони

10:58

"Джерело любові та сили": Вакарчук розговорився про нову дружину і дітей

10:49

Китайський гороскоп на завтра 5 квітня: Коням - конфлікти, Козлам - обман

10:32

Мирні переговори України з Росією: у Франції відреагували на заяву Шойгу

Путін хоче насолити Заходу: Віталій Кулик – про легалізацію "Талібану" РосієюПутін хоче насолити Заходу: Віталій Кулик – про легалізацію "Талібану" Росією
10:04

Навіщо посипати губку для миття посуду сіллю - можна додати й оцет

10:02

Росія піде в наступ у травні-червні, найбільша загроза буде для Донеччини і Харкова – Мусієнко

10:01

Кому з пенсіонерів належить 100% знижки на комуналку: відповідь чиновників

09:58

В Україні розширено перелік інструментів захисту авторських прав в інтернеті

Реклама
09:57

"Втратила совість": росіяни почали цькування Софії Ротару

09:46

Трюк з 1700-х років: як зберегти яблука соковитими та хрусткими на місяціВідео

09:38

Іран може почати проти Ізраїлю війну впродовж 48 годин - Vox News

09:34

Церковне свято 5 квітня: що заборонено робити у день преподобних мучеників

09:25

Гороскоп на завтра 5 квітня: Левам слід розважитись, Раки отримають бажане

09:21

Голосування пакету допомоги США для України можуть перенести: ЗМІ назвали причини

08:39

Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України: чого хоче Путін

08:14

Є загиблі та поранені: РФ атакувала Україну "Шахедами", скільки вдалось збитиФото

08:10

Угорщина бере на себе роль головного шатуна ЄвропиПогляд

07:41

РФ готується до масштабного наступу: окупанти збільшили кількість штурмів

06:46

РФ атакувала Харків "Шахедами": під час повторного удару загинули троє рятувальниківФотоВідео

Реклама
06:10

Проблема санкцій та їхньої ефективності для РосіїПогляд

05:46

Для походу на Київ потрібно від 200 тис. осіб: Романенко назвав терміни наступу РФ

05:30

Головоломка для тих, у кого зір яструба: треба за 7 секунд знайти черевик

05:03

Як перевірити справжність золота в магазині за лічені секунди: простий трюкВідео

04:30

"Це неприйнятно для нас": генерал сказав, які плани може виношувати диктатор Путін

04:02

Немічна і губиться в просторі: що відбувається зі Світличною після інфаркту

03:34

Як садити квасолю у відкритий ґрунт: засіки ломитимуться від урожаю

03:00

Новий скандал: Кейт Міддлтон і принц Вільям звернулися з проханням до Меган і Гаррі

02:32

Чому погано після алкоголю: що робити, якщо постійно мучить похмілля

02:00

Алан Бадоєв розповів, що співачка-втікачка Anna Asti винна йому купу грошей

01:30

В Україні можуть з'явитися не тільки французькі війська: експерт розкрив всі деталі

01:15

Бабуся позбавила всіх величезної спадщини: несподіване рішення, кому все дісталося

00:45

У жінки зірвалося понад 178 млн грн виграшу в лотерею: чому спіткала невдача

00:13

Відома блогерка-мільйонниця змінила зачіску: який тепер вона має вигляд

00:07

У Раміни Есхакзай з'явився новий бойфренд

03 квітня, середа
23:59

Україна "чітко розуміє" плани РФ: Зеленський відреагував на призов 300 тис. росіян

23:33

Вибиватиме війська Путіна з України: зірковий репер розповів, як воює з РФ

23:20

Оля Цибульська вперше зізналася, чому насправді перестала співати з Дзідзьо

23:06

Колишнього тренера "Динамо" побили фанати в іншій країні - ЗМІ

23:00

Росія перейде до великого наступу у другій половині 2024-го: експерт назвав напрямки

Реклама
22:57

Колишній чоловік Трінчер різко розкритикував Машу Єфросиніну: у чому він її звинуватив

22:46

Жураковська розповіла про свою подругу-путіністку з МаріуполяВідео

22:20

Як правильно обрізати кущі малини навесні: поради, які станут у нагоді

22:19

Стефанчук пояснив, коли Рада голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію

21:52

"Не має бути переможців і переможених": Китай зробив скандальну заяву про війну

21:41

Арсен Мірзоян різко "закусився" з хейтерами щодо "розваг" на концертах під час війни

21:37

Кремль радіє заявам Порошенка щодо проведення виборів – Гладких

21:25

Який хліб не можна їсти 4 квітня, щоб не було безгрошів'я: прикмети

21:02

Король Чарльз III виставив королеву Каміллу перед підданими в незвичному світлі

20:43

Як пробити дуже сильне засмічення в трубі: що робити, щоб вирішити проблему

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Гороскоп
Китайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти