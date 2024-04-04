Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України: чого хоче Путін

Глава міноборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу також висловився про можливе відправлення французьких військ в Україну.

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Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Telegram

Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито готова до діалогу "щодо України". Про це він сказав під час телефонної розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори.

"Відзначено готовність до діалогу щодо України. Вихідні положення могли б ґрунтуватися на "Стамбульській мирній ініціативі". Проведення зустрічі в Женеві без участі Росії безглуздо" - повідомляє Міністерство оборони РФ.

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При цьому Шойгу пригрозив Лекорню, заявивши, що відправлення французьких військ в Україну створить якісь "проблеми" для самої Франції.

Також Шойгу повторив тези російського диктатора Володимира Путіна про те, що за організацією теракту в концертному залі "Крокус-Сіті" Підмосков'я нібито може стояти Україна.

Глава Міноборони РФ також повторив улюблену тезу російських пропагандистів про те, що Київ нібито "не робить нічого без схвалення західних кураторів", і висловив "надію", що за масовим убивством не стоять французькі спецслужби.

Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-мінітр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Мирні переговори України та Росії - останні новини

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