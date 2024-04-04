РФ готується до масштабного наступу: окупанти збільшили кількість штурмів

Російські війська можуть активізувати механізовані атаки, щоб скористатися нестачею українських матеріальних засобів до прибуття військової допомоги.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovitsya-k-masshtabnomu-nastupleniyu-okkupanty-uvelichili-kolichestvo-shturmov-10555310.html Посилання скопійоване

Окупанти збільшили кількість штурмів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

На окремих ділянках фронту російські окупаційні війська збільшили масштаби і кількість механізованих наземних штурмів, що свідчить про помітне загальне збільшення кількості російських наступів на всьому театрі військових дій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що Сили оборони відбили велику російську атаку на Лиманському напрямку. Українські війська, як свідчать геолокаційні дані, пошкодили або знищили кілька російських бронемашин на схід від селища Терни.

Біля селища Тоненьке на захід від Авдіївки 30 березня відбулася батальйонна російська механізована атака. У цій атаці російські війська залучили щонайменше 12 БМП і 36 танків. Силам оборони вдалося знищити 78 БМП і 12 ворожих танків.

відео дня

У ISW вважають, що вздовж усієї лінії фронту війська РФ провели лише одну іншу механізовану атаку такого масштабу від початку російської кампанії із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, яка також відбулася біля Тернів 20 січня. Аналітики вважають, що окупанти можуть активізувати механізовані атаки ще до періоду настання весняного періоду з багнистою місцевістю, що ускладнює подальше ведення маневреної війни.

У звіті йдеться про те, що російські війська також можуть активізувати механізовані атаки. Це дозволить їм скористатися нестачею українських матеріальних засобів до прибуття нової військової допомоги від країн Заходу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що на півдні України діють два угруповання російських військ. За його словами, на південній частині та в окупованому Криму додатково перебувають 13,5 тисячі військових РФ у складі "Кримського угруповання оборони" та не менше 14 тисяч військовослужбовців Росгвардії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні сьогодні - РФ готується до наступу

Росія готується до масштабного наступу. Окупанти можуть здійснити щонайменше дві наступальні операції у другій половині 2024 року - на Часів Яр і Куп'янськ. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що окупанти навряд чи зможуть перейти в масштабний наступ по всій лінії фронту. Експерт вважає, що найімовірніше йтиметься про спробу прориву на одному з оперативних напрямків.

У росіян немає сил для ефективного наступу на Харків із подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. Про це заявив генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред