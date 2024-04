РФ готується до масштабного наступу: окупанти збільшили кількість штурмів

На окремих ділянках фронту російські окупаційні війська збільшили масштаби і кількість механізованих наземних штурмів, що свідчить про помітне загальне збільшення кількості російських наступів на всьому театрі військових дій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що Сили оборони відбили велику російську атаку на Лиманському напрямку. Українські війська, як свідчать геолокаційні дані, пошкодили або знищили кілька російських бронемашин на схід від селища Терни.

Біля селища Тоненьке на захід від Авдіївки 30 березня відбулася батальйонна російська механізована атака. У цій атаці російські війська залучили щонайменше 12 БМП і 36 танків. Силам оборони вдалося знищити 78 БМП і 12 ворожих танків.

У ISW вважають, що вздовж усієї лінії фронту війська РФ провели лише одну іншу механізовану атаку такого масштабу від початку російської кампанії із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, яка також відбулася біля Тернів 20 січня. Аналітики вважають, що окупанти можуть активізувати механізовані атаки ще до періоду настання весняного періоду з багнистою місцевістю, що ускладнює подальше ведення маневреної війни.

У звіті йдеться про те, що російські війська також можуть активізувати механізовані атаки. Це дозволить їм скористатися нестачею українських матеріальних засобів до прибуття нової військової допомоги від країн Заходу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що на півдні України діють два угруповання російських військ. За його словами, на південній частині та в окупованому Криму додатково перебувають 13,5 тисячі військових РФ у складі "Кримського угруповання оборони" та не менше 14 тисяч військовослужбовців Росгвардії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.