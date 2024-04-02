РФ готує масований наступ: названо напрямки та терміни удару

Ворогу необхідно компенсувати втрати, яких він зазнав за останній час, каже Олександр Коваленко.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovit-massirovannoe-nastuplenie-nazvany-napravleniya-i-sroki-udara-10554743.html Посилання скопійоване

Ворог може піти в новий наступ, не виключає Олександр Коваленко / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 43 окрема механізована бригада, facebook.com

Російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.

Експерт нагадав, що ворогу необхідно компенсувати втрати, яких він зазнав останнім часом, тому протягом літа очікується формування нових підрозділів, а також доукомплектація тих, що поки що не сформовані.

відео дня

Мета ворожого наступу

Він не виключає, що метою РФ залишається окупація Донецької та Луганської областей, а також спроба захоплення Запорізької області на лівому березі Дніпра.

Перший сценарій:

Атаки РФ можуть розгортатися в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Для цього ворогу необхідно активізуватися і на:

Лиманському;

Сіверському;

Бахмутському напрямках.

Другий сценарій:

Спроба росіян окупувати Курахове та Вугледар;

Для цього окупантам важливий контроль над дорогою 0532, яка є логістичною артерією від Мар'їнки на Вугледар.

"Ворог зараз намагається створити умови щодо перерізання цієї логістичної артерії в районі Новомихайлівки. Також вони тиснуть у напрямку Побєди та Водяного зі Солодкого. Фактично вони зараз створюють умови для того, щоб тиснути на Вугледар не тільки з півдня, а й із півночі", - уточнив експерт.

Крім того, Коваленко не виключає, що ворог може спробувати в другій половині року знову активізувати наступальні дії в районі Куп'янська.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ може почати масштабний наступ на одному напрямку. ЗСУ, схоже, відбили батальйонну механізовану атаку РФ поблизу Авдіївки 30 березня. Це була перша подібна атака з початку кампанії із захоплення Авдіївки.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті справді складна, але українські військові не тільки стоять в обороні, а й щодня на різних напрямках просуваються вперед.

Як повідомлялося раніше, видання The Economist писало про можливий початок нового масштабного наступу росіян на позиції Сил оборони України влітку 2024 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред