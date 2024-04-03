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Є ризик краху лінії фронту: у Politico описали похмуру картину для України

Анна Ярославська
3 квітня 2024, 12:22
Навіть якщо Конгрес США схвалить новий пакет військової допомоги, його може не вистачити для запобігання прориву армії РФ.
Є ризик краху лінії фронту: у Politico описали похмуру картину для України
Україна перебуває під великим ризиком руйнування лінії фронту - Politico / колаж: Главред, фото: НАТО, 31 окрема механізована бригада

Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо Конгрес США не ухвалить пакет військової допомоги Україні найближчим часом, ЗСУ доведеться відступати. Він також попередив, що деякі великі міста можуть опинитися під загрозою падіння. Видання Politico пише, що попередження Зеленського є частиною широких дипломатичних зусиль з вивільнення військової допомоги, яку Конгрес США не може ухвалити з осені 2023 року.

"Але сумна правда полягає в тому, що навіть якщо пакет буде схвалено Конгресом США, масового поповнення запасів може виявитися недостатньо, щоб запобігти серйозним потрясінням на полі бою", - пишуть журналісти.

Автори статті припускають, що невдача ЗСУ, особливо в розпал виборчих кампаній в Америці та Європі, "цілком може відродити тиск Заходу на користь переговорів, які, вочевидь, будуть на користь Росії, надавши Кремлю свободу відновити конфлікт у майбутньому за своїм вибором".

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Politico зазначає, що тепер, по суті, все залежить від того, куди країна-агресор Росія вирішить спрямувати свої сили в наступі, який, як очікують, розпочнеться влітку 2024 року. Де саме окупаційна армія завдасть свого головного удару, важко передбачити.

"Офіцери заявили, що існує великий ризик обвалення лінії фронту там, де російські генерали вирішать зосередити свій наступ. Ба більше, завдяки набагато більшій чисельній вазі та керованим авіабомбам, які вже кілька тижнів громлять українські позиції, Росія, ймовірно, зможе "прорвати лінію фронту і зруйнувати її на деяких ділянках", - цитує видання свої джерела, які говорили на умовах анонімності, щоб говорити вільно.

Одне з високопоставлених військових джерел сказало Politico, що "немає нічого, що могло б допомогти Україні зараз, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати велику масу військ, яку Росія, ймовірно, кине на нас".

"У нас немає цих технологій, і у Заходу їх немає в достатній кількості", - сказав він.

За його словами, лише завзятість і стійкість українців, а також помилки російських командирів можуть тепер змінити похмуру динаміку.

Однак високопоставлені українські офіцери нагадали, що покладатися на помилки Росії - це не стратегія, і вони висловили гіркоту з приводу помилок, які, за їхніми словами, від початку зламали опір України - помилок, допущених як Заходом, так і Україною. Вони також різко критикували затягування дій Заходу, заявляючи, що припаси і системи озброєння надійшли надто пізно і в недостатній кількості, щоб домогтися того результату, який вони могли б мати в іншому випадку.

"Залужний називав це "Війною одного шансу. Під цим він мав на увазі, що системи озброєнь дуже швидко стають непотрібними, тому що росіяни швидко протистоять їм (...) Росіяни завжди вчаться. Вони не дають нам другого шансу. І вони в цьому досягають успіху", - сказав один з офіцерів.

Офіцери заявили, що ручні протитанкові ракети, поставлені Великою Британією та США в перші тижні вторгнення, прийшли вчасно і допомогли врятувати Київ, а також HIMARS, легкі ракетні системи залпового вогню, що були використані з великим успіхом, дали змогу витіснити Росію з Херсона в листопаді 2022 року.

"Але часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той момент, коли вони нам потрібні - вони приходять, коли вони вже не потрібні", - сказав інший високопоставлений офіцер, наводячи як приклад винищувачі F-16.

Очікується, що близько дюжини F-16 стануть у стрій цього літа після завершення базової підготовки пілотів.

"Кожній зброї - свій час. F-16 були необхідні у 2023 році. Вони не підійдуть для 2024 року", - сказав співрозмовник видання.

Офіцери також заявили, що тепер їм потрібно більше простої традиційної зброї - гаубиць, сотні тисяч снарядів і ракет, а також дронів. За словами одного з офіцерів, Україні потрібно 4 мільйони снарядів і 2 мільйони безпілотників.

Ризик нового наступу РФ

Російська окупаційна армія може розпочати масштабний наступ наприкінці весни або влітку 2024 року. Ймовірно він буде зосереджений на заході Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Водночас аналітики ISW зазначають, що війська РФ зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті справді складна, але українські військові не тільки стоять в обороні, а й щодня на різних напрямках просуваються вперед.

За його словами, окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається за будь-яку ціну вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити ЗСУ на лівому березі Дніпра в Запорізькій області.

Також Сирський розповів, наскільки реальна можливість того, що російські окупанти почнуть новий наступ на Харків.

"Якщо росіяни вирушать туди знову, Харків стане для них фатальним городом", - заявив головком.

Тим часом західне видання The Economist писало про можливий початок нового масштабного наступу росіян на позиції Сил оборони України влітку 2024 року.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

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