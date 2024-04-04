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Для походу на Київ потрібно від 200 тис. осіб: Романенко назвав терміни наступу РФ

Анна Ярославська
4 квітня 2024, 05:46оновлено 4 квітня, 07:36
До літа РФ може набрати потрібну кількість людей. Що стосується техніки, то окупанти можуть використовувати і старе озброєння.
Ігор Романенко, армія рф
Ігор Романенко оцінив ризики нового наступу армії РФ на Київ і Харків / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив ризики того, що російська окупаційна армія знову вирішить наступати на Київ і Харків.

За його словами, для нової спроби захопити Київ і Харків країні-агресору РФ потрібне озброєння і люди.

"Для походу на Київ Росії потрібно від 200 тисяч осіб, для походу на Харків - від 150 тисяч", - сказав Романенко в інтерв'ю Главреду.

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Він вважає, що до літа РФ може набрати потрібну кількість людей. Що стосується техніки, то окупанти можуть використовувати старе озброєння.

"За Уралом у росіян є поля бронетехніки, яку можна відновлювати і використовувати. Тож достатню кількість старих озброєнь можна набрати. Плюс із минулого року підприємства військово-промислового комплексу РФ переведені на військові рейки, тому вироблятимуть і щось нове. Поки що в наявності всього цього немає, але можливість зібрати необхідне - є. Питання лише в тому, до яких дат Росія встигне підготуватися", - сказав Романенко.

Військовий експерт додав, що у Росії однозначно є ресурси, щоб набрати особовий склад.

"Питання лише в тому, що набраних людей потрібно екіпірувати, озброїти і підготувати. Хоча росіяни використовують підхід штурмовок, відпрацьований Пригожиним свого часу, який використовував в операціях і високопрофесійні підрозділи, і низькопрофесійні. Цей підхід передбачає, що погано підготовлених бійців пускають уперед, чим розкривають нашу систему вогню й оборони, потім завдають відповідних ударів по виявлених вогневих точках, а вже другим ешелоном задіюють високопрофесійні підрозділи. Тому Росії зовсім необов'язково чекати, поки рівень підготовки нових мобілізованих підрозділів і частин буде на висоті, - непідготовлені там теж знадобляться", - пояснив він.

"Тож до літа Росія може набрати потрібну кількість людей, у рамках мобілізації чи ні - покаже квітень", - резюмував Романенко.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ризик нового наступу на Київ і Харків - прогнози

Військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що окупанти навряд чи зможуть перейти в масштабний наступ по всій лінії фронту. Експерт вважає, що найімовірніше йтиметься про спробу прориву на одному з оперативних напрямків.

Російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Годжес вважає, що Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези.

У росіяни немає сил для ефективного наступу на Харків із подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. Про це заявив генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

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