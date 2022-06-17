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"Бодяжний" бензин залишить українців без машин: на ринку різко зросла кількість контрафакту

17 червня 2022, 02:10

На тлі дефіциту палива істотно погіршилася його якість. Українцям все частіше продають "гарячу суміш" замість бензину. Найгірша ситуація в регіонах.

бензин, АЗС, автозаправка
На ринку щонайменше до 40% контрафактного палива / WOG

На тлі паливної кризи на українських АЗС значно збільшилася кількість контрафакту. Замість бензину там продають "гарячу суміш", яка за кілька років використання здатна вивести автомобіль з ладу.

За словами директора Інституту споживчих експертиз Юрія Чорнобривця, головна причина зростання частки неякісного бензину в Україні – дозвіл на роботу для нелегальних міні-НПЗ (нафтопереробних заводів). Вони "в кустарних умовах виробляють спиртове і компонентне паливо", пише UBR.

"Такі міні-НПЗ заміщають істотну частку нормального палива, щодо якого виник дефіцит. Іноді продається паливо такої якості, що його навіть бензином назвати не можна, це просто така горюча субстанція. У підсумку зараз отримуємо багато звернень зі скаргами – заправили повний бак і потрапили на досить серйозні гроші", – розповів експерт.

Чорнобривець каже, що частка контрафактного палива на ринку велика - щонайменше до 40%. Частіше підробляють бензин, ніж дизельне паливо, приблизно в співвідношенні 70 на 30%.

Експерт додав, що ця оцінка не підкріплена дослідженнями і носить "суб'єктивний" характер. На його думку, гірша ситуація в регіонах і віддалених від обласних центрів населених пунктах, куди якісний бензин з Європи просто не доїжджає.

Паливна криза в Україні

В Україні ще в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

6 червня директор Консалтингової групи АІ-95 Сергій Куюн спрогнозував, що після стабілізації на ринку бензину ціни на автогаз підуть вниз.

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