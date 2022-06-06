Коли впадуть ціни на АЗС: українцям назвали терміни та пояснили причину

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Після стабілізації на ринку бензину ціни на автогаз підуть вниз, заявив директор Консалтингової групи АІ-95 Сергій Куюн.

Як сказав він у коментарі Телеграфу, раніше різниця в ціні між автогазом і бензином пояснювалася низькими закупівельними цінами і різницею в акцизах, які для автогазу були в 4 рази менше – 53 євро (замість 213 у бензину) за 1 тонну палива.

Разом з тим експерт зазначив, що зараз акцизи на все паливо були скасовані, і ціна автогазу пояснюється іншим чинниками.

"Через дефіцит бензину багато мереж АЗС тепер орієнтуються на продаж автогазу за цінами приблизно в пропорції 80% від ціни бензину, в той час як звичайна пропорція становила 60-70%. Як тільки дефіцит бензину зникне, ціна на автогаз знизиться до цього рівня", - додав Куюн.

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Паливна криза в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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