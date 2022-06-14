Дефіцит бензину – не біда: у Сумах авто місцевого жителя їздить на дровах

У Сумах авто місцевого жителя їздить на дровах через дефіцит бензину/ скрін з відео

У Сумах місцевий житель оригінально вийшов із ситуації нестачі бензину. Оскільки зараз всюди по Україні великі черги на заправних станціях, чоловік вирішив полегшити собі життя і перевів своє авто на дрова.

Таку установку на автомобілі помітили інші місцеві жителі, і зняли її на відео, схвально відгукнувшись про цю ідею, повідомляє УНІАН.

"У Сумах місцевий кулібін дав свою відповідь гігантським чергам на заправках за дорогим бензином і прикрутив до своєї ластівки установку на дровах!", – йдеться у повідомленні.

Паливна криза в Україні

Нагадаємо, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. Щоб якось вплинути на це питання, 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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