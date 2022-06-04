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Ціни на АЗС обваляться: експерт розповів, коли чекати 40 гривень за літр бензину

4 червня 2022, 05:10

Олександр Сіренко оцінив перспективу створення державної мережі АЗС.

бензин, АЗС, пальне, заправка
/ sevdon.net

Для державної мережі АЗС, яку Нафтогазу дали завдання створити, компанія зможе закуповувати бензин за більш вигідною ціною за рахунок опту.

Про це заявив головний редактор спеціалізованого видання Нафторинок Олександр Сіренко в коментарі виданню UBR.

Разом з тим він звернув увагу на те, що, у НАКу є перевага у вигляді значного фінансового ресурсу.

Це означає, що Нафтогаз може забронювати танкер з пальним в 30 тис.тонн і додати до ціни всього два долари на тонну, умовно. Так що якщо національна мережа АЗС запрацює, ціни на пальне там дійсно можуть бути нижче, ніж на інших заправках.

Однак у нинішніх умовах літр бензину А-95 не може коштувати менше 40 гривень за літр.

читайте такожЦіни на АЗС заваляться: українцям назвали нову вартість бензину і дизеля

Паливна криза в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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