Ціни на АЗС обваляться: експерт розповів, коли чекати 40 гривень за літр бензину

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Для державної мережі АЗС, яку Нафтогазу дали завдання створити, компанія зможе закуповувати бензин за більш вигідною ціною за рахунок опту.

Про це заявив головний редактор спеціалізованого видання Нафторинок Олександр Сіренко в коментарі виданню UBR.

Разом з тим він звернув увагу на те, що, у НАКу є перевага у вигляді значного фінансового ресурсу.

Це означає, що Нафтогаз може забронювати танкер з пальним в 30 тис.тонн і додати до ціни всього два долари на тонну, умовно. Так що якщо національна мережа АЗС запрацює, ціни на пальне там дійсно можуть бути нижче, ніж на інших заправках.

Однак у нинішніх умовах літр бензину А-95 не може коштувати менше 40 гривень за літр.

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Паливна криза в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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