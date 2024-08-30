Блекаут і знищення каскаду ГЕС у РФ: названо головні цілі для балістики ЗСУ

Головним проблемним питанням для України в процесі розробки власної балістичної ракети може бути двигун, вважає Валерій Романенко.

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/ Колаж: Главред, Фото: mil.in.ua, скріншот відео КБ "Південне"

Нова українська балістична ракета має володіти радіусом дії, який дасть їй змогу долетіти до Волги і завдати шкоди каскаду гідроелектростанцій країни-агресора РФ, заявив провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ), авіаційний експерт Валерій Романенко.

"Наше завдання - долетіти до Волги. На ній каскад електростанцій, і тоді хто кого ще "зажене в печеру". Якщо вдарити по декількох електростанціях, 40% російської території буде без електрики", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Експерт пояснив, що головним проблемним питанням для України в процесі розробки власної балістичної ракети може бути двигун, адже раніше Конструкторське бюро "Південне" в Дніпрі розробляло двигуни на рідкому паливі, які встановлювали на стратегічних балістичних ракетах, що їх запускають з підземних шахт.

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"А ракети для сухопутних військ під час бойових дій - вони твердопаливні і можуть бути підготовлені до запуску за лічені хвилини. А в нас таких двигунів ніхто не розробляв", - уточнив він.

Романенко додав, що основа для створення української балістичної ракети є - в Україні розробляли проєкти "Сапсан" для ЗСУ і "Грім-2" на експорт. Це одна й та сама ракета, відрізняється тільки радіус дії. У "Сапсана" він становить 500+ кілометрів, а у "Грім-2" - до 270 кілометрів.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Раніше повідомлялося, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Президент наголосив, що це важлива для оборони країни подія, однак деталей щодо виробництва відкривати не став.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про випробування балістичної ракети України. Іван Киричевський вважає, що створення балістичної ракети стало великим досягненням для України.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця". Відомо, що українську ракету-дрон було розроблено за півтора року. Вона запускається з наземної установки.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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