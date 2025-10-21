Трамп різко відмінив зустріч з Путіним у Будапешті - перші подробиці

Зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка була запланована у Будапешті, не відбудеться. Планування саміту раптово призупинили. Це підтвердив журналіст Гарретт Хааке.
Зазначається, що напередодні держсекретар США Рубіо та Сергій Лавров провели телефонний дзвінок. Він хоч і був продуктивним, але сторони ще не готові до переговорів.
"Перша телефонна розмова між сенатором Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була "продуктивною", але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до перемовин, щоб виправдати їхнє проведення саме зараз", - написав він.
Новина довонюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред