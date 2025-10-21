12 найгірших функцій iPhone, які варто негайно вимкнути

Іноді навіть найдорожчий і найкрасивіший смартфон може дратувати своїми "розумними" функціями.

12 найгірших функцій iPhone, які варто негайно відключити / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Володіння iPhone - це як стосунки з красивим, але примхливим партнером: ви пишаєтеся ним, але іноді він виводить із себе. Деякі функції Apple зроблені з благими намірами, однак на ділі викликають лише роздратування.

Користувачі Reddit і форумів Apple склали цілий "чорний список" із функцій, які варто відключити заради душевного спокою, пише slashgear.

Автокорекція

Функція, яка має рятувати від помилок, частіше перетворює нешкідливі повідомлення на хаос. Щоб припинити це безумство, відкрийте Налаштування > Загальні > Клавіатура і вимкніть пункт "Автокорекція".

"Рідке скло"

Найсуперечливіше нововведення інтерфейсу iOS робить екран напівпрозорим, ніби зі скла. Ефект має гарний вигляд тільки на промо-фото - в реальності заважає очам і погіршує читабельність. Щоб приглушити ефект, зайдіть у Налаштування > Доступність > Дисплей і розмір тексту > Зменшити прозорість.

Новий дизайн "Фото"

Редизайн iOS 18 зробив галерею невпізнанною і незручною. Щоб повернути трохи порядку, внизу вкладки "Фото" виберіть "Налаштувати і впорядкувати" і залиште тільки потрібні категорії.

Зациклене відео

Відео, які відтворюються нескінченно, дратують користувачів. Щоб вимкнути цю функцію, відкрийте "Налаштування" > "Фото " і вимкніть "Зациклене відео".

Короткий журнал викликів

iPhone зберігає тільки 100 останніх дзвінків, хоча всередині заховано до тисячі записів. Змінити ліміт не можна - доведеться видаляти старі, щоб побачити нові.

Випадкові скріншоти

iPhone робить знімки екрана під час одночасного натискання кнопок блокування і гучності - і це трапляється занадто часто. Повністю відключити не можна, але варто перевірити, чи не ввімкнена функція "Тап назад" (Налаштування > Доступність > Дотик).

Немає цифрового ряду на клавіатурі

Писати паролі та коди незручно - Apple досі не додала верхній ряд цифр. Єдиний вихід - встановити сторонню клавіатуру, наприклад SwiftKey.

Центр управління, який "обманює"

Вимикаючи Wi-Fi або Bluetooth у Центрі управління, ви лише тимчасово їх призупиняєте. Щоб вимкнути по-справжньому, зайдіть у Налаштування > Wi-Fi/Bluetooth і вимкніть вручну.

Плутанина з кнопками будильника і таймера

Кнопка "Snooze" і "Stop" постійно міняються місцями, через що легко проспати. Виправити не можна - тільки бути уважнішим щоранку.

Загальна гучність для всього

На iPhone неможливо задати різну гучність для дзвінків, повідомлень і відео. Частково допомагає вимкнення пункту "Змінювати за допомогою кнопок" у Налаштуваннях > Звуки і тактильні ефекти.

Нав'язливі push-повідомлення

Повідомлення не синхронізуються між пристроями, а історія відсутня зовсім. Поки Apple не виправить систему, залишається вручну відключати зайві сповіщення в Налаштуваннях > Сповіщення.

Дзвінки в один дотик

Одне невірне натискання в журналі викликів - і ви знову телефонуєте начальнику або колишньому. iPhone не пропонує підтвердження виклику, тож краще бути гранично обережним.

