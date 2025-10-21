Рус
"Назавжди залишишся найкращим": Нікіта Добринін розповів про болючу втрату

Христина Трохимчук
21 жовтня 2025, 16:30
47
Нікіта Добринін втратив найближчу людину.
Нікіта Добринін
Нікіта Добринін втратив члена родини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Нікіта Добринін

Ви дізнаєтесь:

  • У Нікіти Добриніна сталось горе
  • Кого з рідних людей втратив ведучий

Український телеведучий та головний герой одного з сезонів "Холостяка" Нікіта Добринін поділився з підписниками у своєму Instagram сумною новиною — він втратив найдорожчу людину, свого дідуся.

Телеведучий опублікував зворушливі архівні фотографії та присвятив покійному щирі слова подяки й любові. За словами Нікіти, дідусь був для нього не просто родичем, а справжнім батьком, якого він ніколи не знав. Саме він виховав онука, навчив життєвої мудрості та став головним прикладом для наслідування.

відео дня
Дідусь Нікіти Добриніна
Дідусь Нікіти Добриніна / фото: instagram.com, Нікіта Добринін

"Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого праонука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою і споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем", — написав у пам'ять про дідуся Добринін.

У коментарях під публікацією підписники висловлюють телеведучому співчуття. Люди зазначають, що дідусь Нікіти прожив довге, гідне життя, встиг побачити праонука і залишив по собі добрий слід у серцях близьких. Багато хто зауважив, що ведучий дуже схожий на свого дідуся.

Нікіта Добринін
Прихильники співчувають Нікіті Добриніну / фото: instagram.com, Нікіта Добринін
Нікіта Добринін
Нікіта Добринін втратив дідуся / фото: instagram.com, Нікіта Добринін
Нікіта Добринін
Нікіта Добринін схожий на дідуся / фото: instagram.com, Нікіта Добринін

Микита Добринін (справжнє ім'я - Влад Вакулович) - український теле- і радіоведучий (хіт-парад "Золотий Грамофон на М1, "Майдан's", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" тощо), журналіст, повідомляє Вікіпедія. Був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (9 сезон).

