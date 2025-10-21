"Назавжди залишишся найкращим": Нікіта Добринін розповів про болючу втрату

Нікіта Добринін втратив найближчу людину.

Нікіта Добринін втратив члена родини

Український телеведучий та головний герой одного з сезонів "Холостяка" Нікіта Добринін поділився з підписниками у своєму Instagram сумною новиною — він втратив найдорожчу людину, свого дідуся.

Телеведучий опублікував зворушливі архівні фотографії та присвятив покійному щирі слова подяки й любові. За словами Нікіти, дідусь був для нього не просто родичем, а справжнім батьком, якого він ніколи не знав. Саме він виховав онука, навчив життєвої мудрості та став головним прикладом для наслідування.

Дідусь Нікіти Добриніна

"Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого праонука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою і споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем", — написав у пам'ять про дідуся Добринін.

У коментарях під публікацією підписники висловлюють телеведучому співчуття. Люди зазначають, що дідусь Нікіти прожив довге, гідне життя, встиг побачити праонука і залишив по собі добрий слід у серцях близьких. Багато хто зауважив, що ведучий дуже схожий на свого дідуся.

Прихильники співчувають Нікіті Добриніну

Нікіта Добринін втратив дідуся

Нікіта Добринін схожий на дідуся

Про персону: Микита Добринін Микита Добринін (справжнє ім'я - Влад Вакулович) - український теле- і радіоведучий (хіт-парад "Золотий Грамофон на М1, "Майдан's", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" тощо), журналіст, повідомляє Вікіпедія. Був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (9 сезон).

