Ножем у груди: у Москві в під'їзді по-звірячому вбили відомого режисера

У Москві вбили режисера й оператора Сергія Політика / колаж: Главред, фото: @dop.s.politik

Загиблий неодноразово стикався з хуліганами в під'їзді

Підозрюваний є уродженцем Вірменії

Похорон кінематографіста відбудеться цього тижня

У Москві вбили режисера й оператора Сергія Політика. Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.

За даними слідства, 18 жовтня чоловік вступив у конфлікт із незнайомцем біля будинку на вулиці Сталеварів, у результаті останній напав на нього з ножем. Політик дістав поранення в груди, яке виявилося несумісним із життям. Потерпілого терміново госпіталізували, але врятувати його не вдалося.

Порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 111 ("Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть потерпілого") КК РФ.

За попередньою інформацією Telegram-каналу Mash, режисер зіткнувся біля будинку з 33-річним Арсеном Саргсяном. Підозрюваний є уродженцем Вірменії. Політик зробив йому зауваження, коли той намагався проникнути в під'їзд, і отримав удар ножем. Наразі чоловіка шукають правоохоронці.

Колеги та друзі 56-річного Політика розповіли aif.ru, що він був безконфліктною людиною.

"Він вийшов покурити, і його зарізали", - повідомив режисер Володимир Стуканов.

За попередньою інформацією, незнайомі люди, серед яких був Саргсян, намагалися увійти в під'їзд. Політик відмовився впускати їх і під час конфлікту використав перцевий балончик.

Володимир розповів "112", що загиблий неодноразово стикався з хуліганами в під'їзді, і нещодавно там робили закладки.

"Сьогодні вночі вбили мою рідну людину. Він був мені як батько і вчитель", - написав брат Політика в Instagram. Володимир також повідомив, що похорон кінематографіста відбудеться цього тижня. У загиблого залишилася сім'я.

Сергій Політик - російський кінооператор-постановник і режисер. Він працював над такими проєктами, як серіали "Закрита школа", "Восьма дільниця" і фільми "Казка, розказана на ніч", "Щит Мінерви". У 2024 році дебютував як режисер зі стрічкою "Повернути життя".

