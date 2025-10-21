Пенсія з мінімалки: на яку суму можуть розраховувати українці

Мінімальна пенсія залишатиметься незмінною до 2028 року.

Яку пенсію отримають українці з мінімальною зарплатою / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Від чого залежить розмір пенсії

Чому навіть при повному стажі виплати залишаються невисокими

Пенсійна система України - складна, але має чіткі орієнтири: розмір пенсії залежить від трьох ключових чинників - стажу, зарплати за останні три роки перед виходом на пенсію та сплачених внесків.

І хоча мінімальна пенсія залишатиметься незмінною до 2028 року, її розмір у 2025-му вже відомий. Про це повідомляє Радіо Трек.

Пенсія при мінімальній зарплаті

Якщо людина має повний страховий стаж (для жінок - 30 років, для чоловіків - 35 років) і отримувала мінімальну зарплату (у 2025 році - 8 000 грн), то пенсія не може бути меншою за 40% цієї суми - тобто 3 200 грн. Але завдяки додатковим соціальним нормам фактична пенсія буде вищою.

Мінімальні пенсії у 2025 році:

Для всіх, хто не працює, незалежно від стажу - 2 725 грн

Пенсіонери 65–70 років з повним стажем - 3 370 грн

Особи до 70 років та інваліди І групи з повним стажем - 2 980 грн

Пенсіонери 70–80 років з повним стажем - 3 240 грн

Пенсіонери від 80 років зі стажем - 3 370 грн

Якщо розрахована пенсія нижча за мінімальну, її автоматично підвищують до встановленого порогу. Тобто при мінімальній зарплаті та повному стажі пенсіонер гарантовано отримає не менше ніж 3 370 грн.

А якщо стаж неповний?

У такому випадку пенсія розраховується індивідуально — пропорційно до наявного стажу, середньої зарплати за три роки та персонального коефіцієнта. Через складність формули експерти радять звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду України для точного розрахунку.

Що каже експерт

У 2026 році мінімальна пенсія має зрости до 2 595 грн, розповів інформагентству УНІАН керуючий адвокат в Адвокатському бюро Івана Хомича, адвокат Іван Хомич.

На його думку, збільшиться і розмір максимальної пенсії: з 23 610 грн до 25 950 грн.

Мінімальна зарплата в Україні вже 2 роки не зростала, а у 2026-му вона збільшиться до 8 647 грн (зараз становить 8 000 грн). У зв'язку з цим пенсія зросте у тих пенсіонерів, у яких вона прив'язана до мінімальної зарплати. Йдеться про осіб, яким уже виповнилося 65 років, і в яких є повний трудовий стаж (для чоловіків - це 35 років, а для жінок - 30, - наголосив Хомич.

Як повідомляв Главред, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев раніше заявив, що держава планує підвищити мінімальні пенсії до 4-4,5 тисячі гривень уже в 2026 році. Джерелом грошових надходжень мають стати виведені з тіні мільярди грн.

Крім того, у законопроєкті №14000 "Про Держбюджет-2026", який було зареєстровано у ВР, йдеться про те, що розмір спеціальних пенсій не має перевищувати 25,95 тис. грн. Деяким категоріям пенсіонерів можуть обмежити виплати.

Найбільші пенсії в Україні отримують судді та прокурори, сказав Данило Гетманцев. Їм виплачують 320-390 тисяч гривень.

