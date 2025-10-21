Жінка привела собаку в центр дресирування: поведінка пса на заняттях збентежила

У собаки існують певні тригери, які спровокували неналежну поведінку тварини.

Жінка привела собаку в центр дресирування

Власниця 3-річного коргі привела собаку на дресирування до центру, однак дуже швидко про це пошкодувала. Поведінка улюбленця на уроках змусила її зніяковіти вже з перших хвилин. Коргі на прізвисько Таббі не припиняв гавкати, коли опинився в новому середовищі, чим збентежив інших собак і людей у центрі дресирування. Тому для нього довелося придумати особливий спосіб навчання. Про цю історію розповіло видання Newsweek.

Як з'ясувалося, у собаки існують певні тригери, які спровокували неналежну поведінку тварини. Коргі активно реагував на інших відвідувачів і собак, заважаючи іншим вести уроки.

Однак креативні тренери, які навчають собак у центрі, придумали рішення, як заспокоїти коргі і продовжувати урок. Вони відгородили собаку за допомогою картонних коробок, відгородивши від інших, чим подарували тварині спокій.

Спочатку збентежена власниця Таббі відчувала збентеження та сором. Однак невдовзі усвідомила, що це буде найкращим рішенням, оскільки так її коргі почувається у спокої та безпеці, а також він не заважає іншим тваринам у центрі дресирування.

Варто зауважити, що Таббі не надто допомогли й картонні коробки. Жінка зазначила, що впродовж наступних занять коргі майже 80% часу продовжував гавкати, хоча його поведінка покращилася вже під кінець навчання.

Попри перешкоди, Таббі успішно закінчив навчання, а потім продовжив уроки на середньому курсі.

Кадрами з уроків коргі жінка поділилася в мережі TikTok. Відеоролик набув неабиякої популярності серед користувачів, зібравши понад 500 тисяч вподобань та мільйони переглядів.

Деякі користувачі поділилися власними історіями поведінки собак на уроках дресирування.

"На щастя, нашого коргі попросили не повертатися. Вигнали навіть із приватних уроків, ха-ха", - зазначив один із коментаторів.

"Мій собака був справжнім янголятком у класі та загрозою вдома. Минув майже рік відтоді, як він закінчив школу, а він досі не слухається", - поділилася одна з користувачок.

Нагадаємо, Главред писав про те, чому собаки облизують обличчя, руки або ноги господарів. Облизування - це лише один із численних способів, якими собаки висловлюють свої почуття і спілкуються з господарями.

21-річна Ерін Рід у серпні взяла додому цуценя такси на ім'я Пампкін і відтоді веде для нього окремий акаунт у TikTok.

Собаки, які дуже люблять їжу, готові піти на все, щоб поцупити ласощі у свого господаря. Користувач розповів у коментарі історію про собаку своєї сестри. Після її від'їзду в коледж він доглядав за вихованцем, але собака вирішив скористатися ситуацією.

