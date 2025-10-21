Мінус літаки у ворога: у СБУ розкрили деталі удару по ворожому аеродрому

Спецпризначенці ліквідували повітряні цілі ворога, полегшивши роботу авіації та безпілотників України.

СБУ успішно знищила ворожі літаки на окупованих територіях / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Скріншот

СБУ знищила два літаки ворога на окупованих територіях

Спецпризначенці ліквідували повітряні цілі окупантів

Українські спецслужби провели точкову операцію проти ворога

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України успішно провели чергову операцію на тимчасово окупованих територіях, знищивши два легкомоторні літаки ворога.

Значення операції для українських дронів

Як повідомили в СБУ, ці повітряні судна стояли на аеродромах, які росіяни використовували для прикриття стратегічно важливих об’єктів. Літаки застосовувалися окупантами для протидії українським далекобійним безпілотникам.

У спецслужбі зазначили, що виведення з ладу цих літальних апаратів значно полегшить роботу українських дронів, які регулярно завдають ударів по позиціях ворога у глибокому тилу.

"Нейтралізація таких засобів противника сприятиме безперебійності авіа-розвідки та ударних операцій", — підкреслили в СБУ.

Підтвердження ефективності підрозділів СБУ

Відомство наголосило, що операція ще раз підтвердила злагодженість та ефективність дій підрозділів СБУ, які забезпечують успішну роботу українських безпілотників — одного з ключових елементів у боротьбі проти російських окупантів.

"Служба безпеки продовжує точкові удари по військових об’єктах окупантів і наголошує: кожен злочин проти України та її громадян отримає справедливу відплату", — заявили у відомстві.

У СБУ додали, що розслідування та оперативні деталі перебувають під контролем, а про нову інформацію обіцяють повідомити додатково.

Відео знищення літаків окупантів

Знищення літаків ворога / Фото: Скріншот

Тактика РФ – думка експерта

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов оцінює дії російських військ як тактику "тисячі порізів". За його словами, Москва прагне не лише просунутися на Донбасі, а й максимально розтягнути українські резерви на інших фронтах.

За рік, за спостереженням експерта, лінія фронту розширилася приблизно на 200 км, що свідчить про системні спроби РФ відволікти сили від ключових районів Донеччини. Снєгирьов також звертає увагу на плани окупантів закріпитися в Запорізькій області та потенційно впливати на стабільність Херсонщини.

"Російські війська відпрацьовують різні сценарії, усвідомлюючи, що встановити контроль над Донецькою областю виключно силовими методами буде надзвичайно складно", — підкреслює аналітик, зазначаючи, що стратегія Кремля спрямована на виснаження українських ресурсів та створення тиску на кількох напрямках одночасно.

Успішні операції ЗСУ в тилу ворога - останні новини

Як писав Главред, підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

У ніч на 9 жовтня безпілотники атакували місто Котово Волгоградської області РФ. На території підприємства "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" виникли пожежі.

3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше два дрони влетіли в НПЗ.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

