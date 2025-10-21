"Війну неможливо пересунути": "Суспільне" дало відповідь Олі Поляковій

Стало відомо, чи можливо змінити правила Нацвідбору.

Оля Полякова хоче потрапити на Нацвідбір / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Полякова

"Суспільне" дало відповідь Олі Поляковій на її звернення

Чи змінять правила конкурсу

Представники "Суспільного" відповіли українській співачці Олі Поляковій на її вимогу змінити правила Нацвідбору на "Євробачення".

Як повідомив мовник, він отримав заяву від артистки, але вона не уточнила, які саме правила їй не подобаються. Але, як виявилося, це неможливо, адже Нацвідбір офіційно розпочався 3 вересня і тепер будь-які зміни не можна вносити.

"Правила відбору розроблені з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору. "Їхня мета - забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України в пісенному конкурсі "Євробачення", - сказано в заяві.

Оля Полякова / фото: instagram.com, Оля Полякова

Також у "Суспільному" дали зрозуміти Поляковій, що вона виступала в РФ після 2014 року, тому вона не може брати участь у Нацвідборі.

Оля Полякова / фото: instagram.com, Оля Полякова

"Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. "Суспільне" цінує внесок кожного і кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною - її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги", - додали в "Суспільному".

