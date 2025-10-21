Україна готова закінчити війну: Зеленський вийшов з рішучою заявою

Український лідер наголосив, що РФ намагається уникнути дипломатії.

Зеленський зробив заяву про війну в Україні

Ключові тези:

Україна готова закінчити війну

Росія намагається уникнути дипломатії

Україна готова закінчити війну, проте країна-агресор Росія робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Україна знов-таки висловила свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки, і ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал Президента Трампа його команді. Це було й публічно", - сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що лінія фронту може стати стартом для дипломатичних кроків, тоді як Росія знову намагається уникнути дипломатії.

"І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру", - наголосив президент України.

Крім цього, Зеленський анонсував підписання нової угоди з європейськими партнерами, яка зміцнить оборонні можливості України та стане частиною довгострокових гарантій безпеки.

За словами президента, угода стане черговим кроком у зміцненні системи безпеки України та розширенні співпраці з європейськими партнерами. Деталі домовленостей поки не розголошуються, їх оприлюднять упродовж тижня.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі Главреду розповідав, що війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю.

За його словами, якщо Пекін відмовиться від підтримки Росії, досягне домовленостей зі Сполученими Штатами, а Північна Корея приєднається до цих рішень, то прогноз голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо завершення війни протягом кількох місяців може стати цілком реальним.

Прогноз щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Кирило Буданов закликав українців готуватися до того, що найближчі роки навряд чи будуть мирними. Водночас Буданов висловив сподівання, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися до кінця 2025 року.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні не може завершитися військовим шляхом - її кінець можливий лише через дипломатію. Рубіо наголосив, що президент Дональд Трамп готовий діяти, якщо Росія не зупиниться.

Крім цього, як писав Главред, нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні поступово наближається до завершення. За його словами, цей процес може пришвидшити участь президента США Дональда Трампа, який прагне стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

