Відновлення електрики на Чернігівщині "паралізоване" - у  Міненерго назвали причину

У Міністерстві зазначають, що в районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей.

https://glavred.net/ukraine/vosstanovlenie-elektrichestva-na-chernigovshchine-paralizovano-v-minenergo-nazvali-prichinu-10708238.html Посилання скопійоване

Відновлення електрики в Чернігівщині паралізоване / колаж: Главред, фото: unsplash

Коротко про головне:

Місто Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені

Енергетики не можуть почати відновлювальні роботи через російський терор дронами

Після останньої російської атаки по енергетиці, на Чернігівщині десятки тисяч українських родин залишилися без світла. Через безперервний терор російських дронів енергетики не мають змоги повернути електрику. Росіяни навмисно продовжують запускати дрони над пошкодженими об'єктами аби завадити роботі аварійних бригад.

Росіяни навмисно запускають безпілотники, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу. Про це заявили в Міністерстві енергетики України.

відео дня

"Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає", - йдеться в повідомленні.

Напередодні росіяни завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині.

"Місто Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені. Десятки тисяч українських родин залишилися без світла. Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві додають, що в районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. РФ цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей. На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про те, що їхні цілі - виключно військові, виглядають особливо брехливо.

"Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, – це прямий доказ того, що справжня мета Росії – геноцид українського народу", - пишуть в Міністерстві.

Що означають черги віключення електроенергії / Инфографика: Главред

Ситуація на Чернігівщині - останні новини

Як ми писали раніше, внаслідок російських атак у Чернігові повний блекаут. Крім того, у місті повністю відсутнє водопостачання. Як повідомляли в КП Чернігівводоканал 21 жовтня, з 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел живлення. Також у КП повідомляли про підвезення води в окремі райони міста.

20 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівської області. Тисячі людей залишилися без світла. В АТ Чернігівобленерго зазначили, що пошкодження, завдані об'єкту, є "дуже масштабними".

Раніше, в ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська знову атакували міста України. Під удар потрапили Одеса та область, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред