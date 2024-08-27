Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

Президент наголосив, що це важлива для оборони країни подія, однак деталей щодо виробництва відкривати не став.

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Випробування нової розробки в рамках ракетної програми пройшли успішно / Колаж: Главред, фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ, скрін із пресконференції

Українські сили провели випробовування першої балістичної ракети вітчизняного виробництва. Про це 27 серпня, під час пресконференції, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, вже є певні напрацювання в рамках ракетної програми. Президент, зокрема, розсекретив успішне випробовування балістичної ракети, яку вперше виробили в Україні.

"Думав, що рано про це говорити, але хочеться, щоб була оцінка суспільства наших людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах. Було позитивне випробування першої балістичної української ракети. Я із цим вітаю оборонно-промисловий комплекс", - повідомив глава держави. відео дня

Однак деталей щодо того, про яку ракету йде мова та як проходило її випробовування Зеленський не озвучив.

Що таке ракетна програма України? Ракетна програма України — комплекс відновлювальних дій щодо ракетного потенціалу України. Активно впроваджується й розроблюється після початку військової агресії Росії. Є стратегічним чинником до військової безпеки України після втрати ядерного статусу України, пише Вікіпедія.

Реалізація Україною ракетної програми

З початку російської агресії Україна розгорнула власну ракетну програму. "Укроборонпромом" і ракетниками були визначені оновлені завдання, а Зеленський повідомив, що за цією програмою вже є практичні результати.

Згодом стало відомо, що робота над ракетною програмою триває задля того, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Нагадаємо, в рамках ракетної програми Україна розробила новий тип озброєння, щоб наносити удари по стратегічно важливих об'єктах на території РФ без запиту на дозвіл використання далекобійної зброї від західних партнерів. Мова йде про "Паляницю" - ракету-дрон, яка була створена через нагальну необхідність, оскільки Росія домінувала в небі з початку війни в лютому 2022 року, а західні союзники України висунули умови щодо використання своїх ракет великої дальності в Росії.

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