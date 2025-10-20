Ворог кинув 'профі' на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

Ворог концентрує на Лимано-Куп’янському напрямку професійні підрозділи та активно застосовує техніку.

https://glavred.net/front/vrag-brosil-profi-na-klyuchevoe-napravlenie-v-vsu-raskryli-chto-stoit-za-speshkoy-10708067.html Посилання скопійоване

Українські війська фіксують спроби ворога оточити Покровськ і Добропілля / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

Ворог кинув на Лимано-Куп’янський напрямок досвідчені підрозділи

Активно застосовується техніка для просування та знищення логістики

На Лимано-Куп'янському напрямку фіксується значна активізація ворога, який задіяв велику кількість досвідчених підрозділів і почав масовано використовувати техніку. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив боєць 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

За його словами, цей напрямок залишається одним із найважчих.

відео дня

Професійні підрозділи ворога та загроза логістиці

Боєць НГУ наголосив, що ворог кинув сюди "величезну кількість досвідчених і професійних підрозділів", основне завдання яких – знищення української логістики.

"4-та бригада оперативного призначення тримає один із найважчих напрямків – Лимано-Куп’янський, і щодня знищує велику кількість ворога. Наразі Покровський напрямок демонструє, як і де противник намагатиметься просуватися далі, оскільки на Лимано-Куп’янський напрямок було кинуто величезну кількість досвідчених і професійних підрозділів, які займаються знищенням української логістики. І треба визнати, що вони досягають певних успіхів", – зауважив військовий.

Використання техніки як ознака наступу

Крім того, Отченаш зазначив, що противник почав активно застосовувати техніку, що є показовим фактором і свідчить про намагання максимально просунутися до настання сезонного бездоріжжя.

"Це свідчить про те, що ворог намагається просунутися максимально далеко, доки не настала сльота і поки є можливість застосовувати техніку. Адже своїм командирам, політикам, умовним Путіним і подібним фігурам вони доповідають, що нібито вже оточили Покровськ і Добропілля, хоча це абсолютно не відповідає дійсності. Проте з тими втратами, яких вони зазнають, а це колосальні втрати, вони не досягають бажаних результатів. Це 100%", – наголосив боєць "Рубежу".

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в районі Куп’янська – експертна думка

Район Куп’янська на Харківщині залишається одним із найскладніших для Сил оборони України, зазначає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та колишній речник Генштабу Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, противник не припиняє спроб повністю захопити місто, і бої тривають безпосередньо в його межах. Незважаючи на повільне просування, стратегічні наміри окупантів залишаються незмінними.

Селезньов підкреслює, що для росіян критично важливо встановити контроль не лише над Куп’янськом, а й над Куп’янськом-Вузловим через його логістичне значення, що робить цю ділянку ключовою для постачання та переміщення сил.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, диверсійно-розвідувальна група російських військ днями прорвалася до центру Покровська. Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ України.

Крім того, за словами українського майора В'ячеслава Шутенка, місто Костянтинівка наразі не перебуває під реальною загрозою захоплення найближчим часом. Водночас поступове просування окупантів ускладнює ситуацію в сусідній Дружківці.

Нагадажмо, що інформація про нібито висадку або прорив окупантів у районі Херсона є провокацією. Проросійські ресурси поширили її, щоб спровокувати паніку та ввести в оману місцевих жителів. Про це заявило командування 34-ї окремої бригади берегової оборони 30‑го корпусу морської піхоти.

Читайте також:

Про джерело: бригада НГУ "Рубіж" 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" — з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області. Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень. У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Рубіж", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред