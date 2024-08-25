Зеленський вперше показав українську ракету-дрон 'Паляниця': яка її особливість

Задачі української ракети - захист мирного населення шляхом знищення наступального потенціалу ворога на його території.

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Зеленський вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця" / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Глава держави вперше показав новітню українську далекобійну ракету "Паляниця". Українська ракета-дрон була розроблена за півтора року. Вона запускається з наземної установки. Відповідне відео президент України Володимир Зеленський опублікував у Telegram.

Україна не розсекречує головні характеристики ракети - радіус дії, бойову частину та кількість виготовлених одиниць.

Проте зазначається, що у радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів. Розробку ракети завершили швидко - протягом півтора року. "Паляниця" запускається з наземної платформи, ракета має турбореактивний двигун.

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"Вартість ракети-дрона - набагато нижче аналогів. І робота над її здешевлення та збільшення виробництва триває", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що задачі української ракети - захист мирного населення шляхом знищення наступального потенціалу ворога на його території.

Зеленський наголосив, що за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі керованих авіабомб.

Зеленський показав українську ракету-дрон "Паляниця" - відео:

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Ракета-дрон "Паляниця" - що про неї відомо

Нагадаємо, 24 серпня, на пресконференції на честь Дня Незалежності президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше застосувала проти російських окупантів новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця".

В Defence Express говорили, що "Паляницю" могли використовувати під час атак на тимчасово окупованіих територіях. Про це свідчить і заява міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який зазначив, що ракету-дрон застосовували для ударів по об'єктах на окупованих територіях.

Варто підкреслити, що нова українська ракета-дрон "Паляниця" є відповіддю на зволікання деяких партнерів у прийнятті важливих рішень. Україна працює над розробкою вітчизняних далекобійних ракет.

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