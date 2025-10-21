Рус
Погода покаже особливий характер: Україну накриє холодний атмосферний фронт

Марія Николишин
21 жовтня 2025, 14:56
Синоптикиня сказала, коли погода в Україні ускладниться.
Прогноз погоди на 22 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у середу
  • В яких областях очікується дощ

Погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у середу найтеплішою буде погода у південній частині України та в західних областях, протягом дня там очікується +12…+16 градусів.

"Рівненщина покаже особливий характер, погода виявиться прохолоднішою, впродовж дня не вище +8…+11 градусів. На решті території України вдень у середу передбачається +7…+12 градусів", - йдеться у повідомленні.

Діденко додала, що вночі очікується +1…+8 градусів, тому можливі заморозки.

Температура в Україні / фото: facebook.com/tala.didenko

Водночас, дощі завтра пройдуть локально на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині.

Погода 22 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 22 жовтня очікується прохолодна погода з денною температурою повітря до +9 градусів. Однак у столиці буде без істотних опадів.

Діденко також попередила, що 24-25 жовтня через Україну із заходу на схід проходитиме атмосферний фронт. Через це погода ускладниться, атмосферний тиск стрибатиме, також пройдуть дощі та посилиться вітер.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли в Україну прийде потепління

Народний синоптик Станіслав Щедрін говорив, що вже з 21 по 27 жовтня опади припиняться і в Україну прийде значне потепління.

За його словами, найтепліше буде в центральних, південних областях та на Вінниччині.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження на 21 жовтня. У західних, Вінницькій та Одеській областях оголосили ІІ рівень небезпечності.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні у вівторок, 21 жовтня, зміниться - у країну прийде потепління.

Водночас, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха заявляла, що цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
