Часу залишилося небагато: коли в Україні почне дорожчати базовий продукт

Ви дізнаєтеся:
- Скільки коштуватиме картопля взимку
- Чи можливий дефіцит картоплі
На українському ринку ціни на картоплю залишаються відносно стабільними. Це пояснюється достатніми запасами цьогорічного врожаю і балансом між попитом/пропозицією. Однак, ситуація може змінитися з приходом холодів. Про це повідомила виконавчий директор Асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко в коментарі "Комерсант Український".
Вона не виключає, що ціни на українську картоплю можуть наздогнати імпортні вже з настанням холодів.
"Поки не настануть холоди, ціна триматиметься, така, як зараз. А потім, коли стане холодно, то скоріше буде дефіцит, і ми почнемо дорівнювати на ціну картоплі, що імпортується", - пояснила експертка.
Самойличенко заспокоює та переконує, що істотного подорожчання овоча не варто очікувати.
За її словами, а в Україні кілограм картоплі коштує близько 10, а в Польщі - близько 6 гривень, що поки що й стримує зростання цін на українському ринку.
Що буде з цінами на овочі до кінця 2025 року - думка експерта
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що ситуація з овочами цього року однозначно краща, ніж торік.
Він прогнозував, що у жовтні ціни на овочі будуть зберігатися ще на низькому рівні, аж до моменту закладання їх на зберігання. Після цього ціни можуть підскочити (зберігання, звісно, передбачає додаткові витрати).
"Загалом, у цьому сезоні ціни на овочі на 30-40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Це стосується картоплі, моркви, буряка, капусти, тобто овочів "борщового набору"", - сказав Марчук.
Ціни на продукти - новини за темою
Як писав Главред, ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Зокрема суттєво подорожчали у супермаркетах деякі крупи, а саме рис та гречка.
Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозував можливе підвищення цін на крупи через ворожі удари по енергетиці України.
Крім цього, в Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. За даними аналітиків, вартість овоча піднялася до 70–80 гривень за кілограм.
Інші новини:
Про персону: Ольга Самойліченко
Ольга Самойліченко - виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК). Завідувач лабораторії інструментальної діагностики Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України.
