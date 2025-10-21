Часу залишилося небагато: коли в Україні почне дорожчати базовий продукт

Наразі ціни на популярний овоч в Україні залишаються стабільними, але з приходом холодів ситуація може змінитися.

Ціни на картоплю можуть зрости / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

На українському ринку ціни на картоплю залишаються відносно стабільними. Це пояснюється достатніми запасами цьогорічного врожаю і балансом між попитом/пропозицією. Однак, ситуація може змінитися з приходом холодів. Про це повідомила виконавчий директор Асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко в коментарі "Комерсант Український".

Вона не виключає, що ціни на українську картоплю можуть наздогнати імпортні вже з настанням холодів.

"Поки не настануть холоди, ціна триматиметься, така, як зараз. А потім, коли стане холодно, то скоріше буде дефіцит, і ми почнемо дорівнювати на ціну картоплі, що імпортується", - пояснила експертка.

Самойличенко заспокоює та переконує, що істотного подорожчання овоча не варто очікувати.

За її словами, а в Україні кілограм картоплі коштує близько 10, а в Польщі - близько 6 гривень, що поки що й стримує зростання цін на українському ринку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на овочі до кінця 2025 року - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що ситуація з овочами цього року однозначно краща, ніж торік.

Він прогнозував, що у жовтні ціни на овочі будуть зберігатися ще на низькому рівні, аж до моменту закладання їх на зберігання. Після цього ціни можуть підскочити (зберігання, звісно, передбачає додаткові витрати).

"Загалом, у цьому сезоні ціни на овочі на 30-40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Це стосується картоплі, моркви, буряка, капусти, тобто овочів "борщового набору"", - сказав Марчук.

Про персону: Ольга Самойліченко Ольга Самойліченко - виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК). Завідувач лабораторії інструментальної діагностики Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України.

