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Випробування балістичної ракети України: у Defense Express заявили про удар по окупантам

Юлія Закрепа
28 серпня 2024, 18:49оновлено 28 серпня, 19:25
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Іван Киричевський вважає, що створення балістичної ракети стало великим досягненням для України.
Випробування балістичної ракети України: у Defense Express заявили про удар по окупантам
ЗСУ могли застосувати українську балістичну ракету на фронті / колаж: Главред, фото: pexels, РНБО

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що випробування української балістичної ракети відбувалось відразу ударами по російських окупантах.

"На щастя, ми не знаємо, коли саме відбувалось випробування нашої балістичної ракети. А також, в якому форматі ці випробування відбувались. Складно сказати, чи в нас є полігон на сьогодні, де б ми мали можливість приховано провести випробування такого типу ракети. Навряд чи в наших західних партнерів теж є полігони, на яких вони б дозволили випробувати саме балістичні ракети. І тут дуже цікавим є один факт. У 2023 році росіяни дуже часто заявляли, що збивали ракету "Сапсан". Тому хтозна, можливо випробування нашої балістичної ракети відбувалось не на полігоні, а в реальних бойових умовах. Фактично, випробування відбувалось відразу по окупантах", - повідомив Киричевський в ефірі "Еспресо".

За словама експерта, створення балістичної ракети стало великим досягненням для України.

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"Дуже добре, що сьогодні мало відомих фактів щодо нашої балістичної ракети. Це добре для нас і не дуже - для противника. Ворог не має знати, які типи озброєння в нас є в арсеналі. Однак, слід зазначити головне - балістична ракета є дуже великим досягненням для нас. Росіяни били по обʼєктах енергетики та нашому ВПК, а за таких умов створити балістичну ракету вкрай складно", - додав він.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Нагадаємо, що проезидент України Володимир Зеленський вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця". Відомо, що українська ракета-дрон була розроблена за півтора року. Вона запускається з наземної установки.

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Українські сили провели випробовування першої балістичної ракети вітчизняного виробництва. Зеленський розкрив про певні напрацювання.

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