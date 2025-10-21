Путін і Трамп зустрінуться у Будапешті - відома дата

Напередодні зустрічі президента США та російського диктатора у Будапешт прийдуть Лавров і Рубіо.

Що відомо:

Путін і Трамп зустрінуться в Будапешті

Переговори РФ і США заплановані на 30 жовтня

РФ та США проведуть переговори у Будапешті. Ці переговори можуть відбутися 30 жовтня. Про це повідомляє Financial Times

Участь у переговорах особисто будуть брати російський диктатор Володимир Путін та американський президент Дональд Трамп. Напередодні у Будапешті зустрінуться Сергій Лавров та Марко Рубіо.

Москва очікує, що ця зустріч нібито допоможе "досягти прогресу на шляху до мирного врегулювання ситуації в Україні".

Німецький чиновник стверджує, що Орбан може окреслити свої плани. Також не виключаються переговори між європейцями та Трампом.

Як може пройти зустріч Трампа з Путіним - думка експерта

Нагадаємо політолог Петро Олещук у коментарі Главреду пригадав, що раніше видання Financial Times писало, що першу зустріч з Трампом Путін перетворив на історичну лекцію про Рюрика, Ярослава Мудрого і Богдана Хмельницького.

На думку Олещука, під час другої зустрічі з Трампом, запланованої в Будапешті, Путін може спробувати повторити це, адже й далі живе у світі власних ідей, концепцій та "єдиних народів".

Зустріч Трампа та Путіна - останні новини

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Зазначалось, що 23 жовтня мала відбутись зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона мала підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США та РФ.

Проте нещодавно CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо та Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються. Також поки незрозуміло, який вплив відтермінування попередньої зустрічі Лаврова і Рубіо зрештою матиме на очікуваний саміт Трампа і Путіна в Будапешті.

