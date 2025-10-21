Чому 22 жовтня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У середу, 22 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 22 жовтня
Аверкій народився в знатній і багатій сім'ї в місті Єраполі (Мала Азія, сучасна Туреччина). З юних років він вирізнявся глибоким благочестям, чистотою життя і прагненням до духовного вдосконалення. Прийнявши християнство, Аверкій усім серцем присвятив себе служінню Богу. За ревність і мудрість його обрали єпископом рідного міста Ієраполя.
Єпископ Аверкій ревно поширював християнську віру серед язичників, не побоюючись переслідувань. Його слово було натхненним, а життя - зразком християнської чесноти, тому багато хто навертався до Христа. Згідно з переказами, він обійшов чимало земель, відвідав Рим і здійснив численні місіонерські подорожі, проповідуючи Євангеліє всією Римською імперією. Його діяльність набула всесвітнього значення, і тому його часто називають "рівноапостольним", тобто таким, що трудиться в дусі апостолів.
Святий Аверкій мирно спочив у глибокій старості. На його могилі згодом було знайдено відомий напис (так званий "Напис Аверкія", датований близько 216 роком), що став важливим археологічним і богословським свідченням життя ранньої Церкви. У цьому тексті він називає себе "учнем святого Пастиря, який годує духовною їжею" - маючи на увазі Христа.
Що не можна робити 22 жовтня
- Не слід починати нових важливих справ - усе, розпочате цього дня, піде "врозтіч" або принесе клопоти.
- Не можна працювати на полі або на городі - землю потрібно було "залишити в спокої", щоб вона "набиралася сил" на зиму.
- Не варто стригти волосся або нігті - це могло "зрізати" життєву силу і привернути хвороби, особливо в холодний сезон.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясна і тиха погода - до теплої осені;
- дощ 22 жовтня - чекайте на тривалу відлигу взимку;
- перший сніг вказує на ранню і сніжну зиму;
- сильний вітер - зима буде вітряною;
- ясний і зоряний вечір - найближчими днями буде морозна погода;
- птахи літають низько - чекайте негоду.
У народі 22 жовтня носило назву Аверкій Льодостав. Тому що часто саме в цей день починалися перші серйозні похолодання, замерзали водойми, а зима нагадувала про себе.
Іменини 22 жовтня
Які завтра іменини: Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло, Федір, Анна, Єлизавета.
Талісманом людини, народженої 22 жовтня, є діамант. З найдавніших часів діамант вважався найціннішим із дорогоцінних каменів. Йому приписували особливу силу - здатність оберігати свого власника від зла, негараздів і будь-якого негативного впливу.
