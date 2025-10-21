Чому 22 жовтня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

22 жовтня не варто стригти волосся чи нігті - це може "зрізати" життєву силу та привернути хвороби, особливо в холодний сезон.

Яке церковне свято 22 жовтня / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Що не можна робити 22 жовтня

Народні прикмети і традиції

У середу, 22 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 22 жовтня

Аверкій народився в знатній і багатій сім'ї в місті Єраполі (Мала Азія, сучасна Туреччина). З юних років він вирізнявся глибоким благочестям, чистотою життя і прагненням до духовного вдосконалення. Прийнявши християнство, Аверкій усім серцем присвятив себе служінню Богу. За ревність і мудрість його обрали єпископом рідного міста Ієраполя.

Єпископ Аверкій ревно поширював християнську віру серед язичників, не побоюючись переслідувань. Його слово було натхненним, а життя - зразком християнської чесноти, тому багато хто навертався до Христа. Згідно з переказами, він обійшов чимало земель, відвідав Рим і здійснив численні місіонерські подорожі, проповідуючи Євангеліє всією Римською імперією. Його діяльність набула всесвітнього значення, і тому його часто називають "рівноапостольним", тобто таким, що трудиться в дусі апостолів.

Святий Аверкій мирно спочив у глибокій старості. На його могилі згодом було знайдено відомий напис (так званий "Напис Аверкія", датований близько 216 роком), що став важливим археологічним і богословським свідченням життя ранньої Церкви. У цьому тексті він називає себе "учнем святого Пастиря, який годує духовною їжею" - маючи на увазі Христа.

Що не можна робити 22 жовтня

Не слід починати нових важливих справ - усе, розпочате цього дня, піде "врозтіч" або принесе клопоти.

Не можна працювати на полі або на городі - землю потрібно було "залишити в спокої", щоб вона "набиралася сил" на зиму.

Не варто стригти волосся або нігті - це могло "зрізати" життєву силу і привернути хвороби, особливо в холодний сезон.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна і тиха погода - до теплої осені;

дощ 22 жовтня - чекайте на тривалу відлигу взимку;

перший сніг вказує на ранню і сніжну зиму;

сильний вітер - зима буде вітряною;

ясний і зоряний вечір - найближчими днями буде морозна погода;

птахи літають низько - чекайте негоду.

У народі 22 жовтня носило назву Аверкій Льодостав. Тому що часто саме в цей день починалися перші серйозні похолодання, замерзали водойми, а зима нагадувала про себе.

Іменини 22 жовтня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло, Федір, Анна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 22 жовтня, є діамант. З найдавніших часів діамант вважався найціннішим із дорогоцінних каменів. Йому приписували особливу силу - здатність оберігати свого власника від зла, негараздів і будь-якого негативного впливу.

