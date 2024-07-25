"Є поставки": Зеленський заінтригував деталями ракетної програми України

Україна виходить на більшу кількість і більшу якість далекобійних озброєнь, наголосив президент.

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Володимир Зеленський розповів про розвиток оборонного потенціалу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Українська галузь оборонної сфери стає відчутно іншою - сильнішою та ефективнішою і тут важливо те, що там почали відчутно працювати іноземні кошти країн-партнерів, заявив президент Володимир Зеленський.

Як наголосив він у вечірньому відеозверненні, сьогодні з "Укроборонпромом" і ракетниками були визначені оновлені завдання.

Глава держави пояснив, що за цією програмою вже є практичні результати.

відео дня

Він зазначив, що на сьогодні за багатьма напрямками "є не тільки потенціал або певні результати, а й поставки для виконання завдань" українськими військовими, при цьому поставки зростають.

"Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди буде вміти захищати", - наголосив президент.

Він каже, що відбулася детальна і тривала розмова з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишиним.

"Аналіз роботи міністерства і відповідних підприємств нашої "оборонки" - те, що досягнуто, і заплановане. Хороші результати є. Багато різних аспектів - і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії", - заявив він.

Президент при цьому зазначив, що "галузь стає вже зовсім іншою - сильнішою, ефективнішою. І це відчутно".

Зеленський додав: "Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально і помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не тільки кошти державного бюджету, а й інвестиції в оборонне виробництво в Україні".

Укроборонпром - що це за підприємство? Укроборонпром - акціонерне товариство "Укроборонпром", у межах якого об'єднані українські підприємства оборонно-промислового комплексу. Управляється державою. У складі Укроборонпром велика кількість підприємств, 21 з них - на території окупованих Криму і Донбасу. Укроборонпром - це підприємство стратегічного значення для економіки та безпеки України, пише Вікіпедія.

Раніше Зеленський розповів про те, що Україна розгортає ракетну програму. За його словами, триває робота над ракетною програмою. Йде активна робота над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Нагадаємо, Зеленський раніше анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

Як повідомлялося раніше, Джо Байден пообіцяв потужну підтримку Україні. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає додаткові системи ППО

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