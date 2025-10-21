Путін злякався тиску, треба закінчувати війну - Зеленський назвав секрет перемоги

Російські окупанти продовжують бити по енергетичних об'єктах України.

https://glavred.net/war/putin-ispugalsya-davleniya-nado-zakanchivat-voynu-zelenskiy-nazval-sekret-pobedy-10708262.html Посилання скопійоване

У Чернігівській та Сумській областях перебої зі світлом / Колаж: Главред, фото: pexels, ОП

Про що говорить Зеленський:

На Сумщині та Чернігівщині перебої зі світлом після обстрілу

РФ почала бити по енергетиці FPV-дронами

На РФ потрібно тиснути і це наблизить мир

Російські окупанти атакували енергооб'єкти, через що на Сумщині та Чернігівщині серйозні перебої зі світлом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Вночі росіяни били по трансформаторах у Запорізькій області навіть FPV-дронами.

відео дня

"Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом. Напередодні зими буквально щодня росіяни б’ють по наших об’єктах інфраструктури, по нашій енергетиці ... Дякую ремонтним бригадам, енергетикам, усім комунальним службам, ДСНС, які майже цілодобово працюють і підтримують людей. Сьогодні вже були доповіді віцепрем’єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання", - наголосив Зеленський.

Водночас Зеленський наголосив на тому, що на російського диктатора Володимира Путіна потрібно тиснути. Займатися цим активно повинні також політичні та дипломатичні лідери.

"Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу "томагавків", одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог ... Лише тиск на Росію може це виправити й зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності. Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру", - наголосив президент.

Чого хоче Путін від переговорів - думка експерта

Глава РФ Володимир Путін не зацікавлений у проведенні серйозних мирних переговорів. Його головна мета - уникнути нових американських санкцій. Таку думку озвучив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, росіяни не здатні вести справжні переговори і ніколи серйозно їх не вели. Для них усе, включно з переговорами, є інструментом війни та маніпуляцій.

"Він [Путін] може імітувати переговори, але з однією метою: щоб у Трампа не було підстав ввести серйозні санкції. Мета Путіна під час таких "переговорів" - уникнути масштабних обмежень проти РФ та її союзників. По суті, він повторює старі наративи про нібито "капітуляцію України. Росіяни і Путін можуть щось робити тільки під шаленим тиском. Тоді тут і переговорів не треба", - сказав Мережко в інтерв'ю Главреду.

Саміт в Угорщині - останні новини

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешт. Президент США назвав переговори з главою Кремля "дуже продуктивними".

Розмова Трампа і Путіна відбулася напередодні зустрічі президентів України і США 17 жовтня, на якій український лідер планував домогтися посилення військової допомоги, зокрема постачання ракет.

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред