Суперечить домовленості з Трампом: Лавров заявив про відмову РФ від перемир’я

Лавров також натякнув на активну підготовку нового раунду переговорів між Путіним та Трампом.

Лавров сказав, що Росія не піде на перемир'я

В Кремлі хочуть вирішити так звані "першопричини конфлікту"

Заклики про перемир’я нібито суперечать домовленостям Трампа і Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на заклики президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні на поточній лінії фронту.

Зокрема, він наголосив, що Росія не піде на перемир'я, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".

"Заклики про перемир'я прямо зараз, без усунення першопричин українського конфлікту, суперечать тому, що домовилися Путін і Трамп на Алясці", - стверджує Лавров.

Окрім заяв про умови перемир'я, він також натякнув на активну підготовку нового раунду переговорів між двома лідерами.

Міністр нібито обговорив із сенатором США Марко Рубіо "поточну ситуацію і як можна підготувати варіант чергової зустрічі Путіна та Трампа".

Коли РФ може погодитись на перемир’я

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що Росія може погодитися на перемир’я, щоб дати можливість Україні провести вибори, сподіваючись на те, що до влади прийдуть потрібні Москві люди.

"Росія протягне щонайбільше до осені, а далі вона буде зацікавлена в призупиненні бойових дій через певні домовленості. Щоб не допустити нашої перемоги та видавлювання російських військ з нашої території силоміць, Росія одразу заговорить про те, що вона хоче миру і хоче з усіма про все домовлятися", - сказав він.

Перемир’я - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 довтня в Росії заявили про можливість проведення тимчасового перемир'я на фронті для проведення ремонту ліній електропередач, які ведуть до окупованої РФ Запорізької атомної електростанції.

Президент США Дональд Трамп раніше говорив, що для досягнення мирної угоди між Україною та Росією не обов’язково мати перемир’я чи припинення вогню.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські військові не вийдуть з Донбасу в обмін на припинення вогню.

