Київ, Львів і не тільки: РФ готує масовані удари — які міста під загрозою

Юрій Берендій
21 жовтня 2025, 16:06
Після настання перших морозів посилить масовані комбіновані повітряні удари по енергетичній інфраструктурі України, вказує Гетьман.
Колаж: Главред, фото: alerts in ua, скріншот із відео, Міноборони РФ

Про що сказав Гетьман:

  • Росіяни зосередяться на ударах по обласних центрах України
  • Ворог не буде змінювати тактику ударів по Україні
  • Взимку Росія посилить удари по енергетиці

Росіяни відразу після настання перших морозів продовжать завдавати масовані комбіновані удари по енергооб'єктах України. Про те, для яких міст особлива загроза в чаті на Главреді розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

"Росія зосередиться на містах-мільйонниках, зокрема на Києві, Львові, Дніпрі, простіше кажучи, на всіх обласних центрах", - вказує він.

Гетьман заявив, що очікувати нової тактики від ворога не варто. Росіяни продовжуватимуть комбіновані удари ракетами та "шахедами" по енергетичних об’єктах, як це вже було раніше й що повториться цієї зими. Можлива зміна, на думку експерта, це те, що замість поодиноких ракет по багатьом цілям супротивник може сконцентрувати вогонь десятком ракет по одній локації, що робить перехоплення важчою задачею.

Однак, Гетьман зазначає, що це не нова тактика, адже такі підходи давно відомі й описані в підручниках та навчаннях зенітно-ракетних частин.

"Те, про що ми говоримо, є так званою "чорною тактикою", але не лякайтеся: це не щось страшне і особливе, просто військовий сленг, просто так називається тактика повітряних атак. Я закінчував зенітно-ракетне училище, тому це вивчав – це було давно, але з тих пір мало що змінилося. Тактика повітряних атак, їх суть не змінилася – змінилися засоби, якими досягають мети, тому що з'явилися дрони", - додав він.

Дивіться відео, в якому майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман розповів, чи може зупинитися війна в 2026 році, чому потрібні удари по Кремлю та Останкіно, а також який страх Путіна здатна реалізувати Україна:

Він підкреслив, що розмови про "нові тактики" є радше інформаційними наративами противника, які створюють враження непідготовленості й небезпеки. Насправді ж усі можливі дії росіян відомі, і протидія їм відома — питання лише в наявності достатніх сил і засобів.

"Тож, найімовірніше, взимку Росія посилить удари по енергетиці. І, найімовірніше, на одну локацію вона спрямовуватиме більше засобів ураження. Адже чим більше засобів ураження, тим більша ймовірність, що всі вони не будуть перехоплені. Навіть суперкомплекс Partiot перехоплює 70% повітряних цілей, тобто сім із десяти", - резюмував він.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Росія завдає ударів по об'єктам газовидобутку - яка загроза для Українців

Як писав Главред, російські війська нині зосереджують свої удари переважно на об’єктах українського газовидобутку, намагаючись атакувати газові сховища, однак без суттєвих результатів. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, головні зусилля окупанти спрямовують на компресорні станції та станції очищення газу.

Харченко підкреслив, що внаслідок цих атак Україна втратила значну частину власних видобувних потужностей, що створює серйозну проблему. Експерт додав, що за умов пошкодження внутрішнього видобутку необхідно залучати імпорт для підтримання стабільного тиску газу в системі.

"Тут нема про що сперечатися. Саме тому, щоб "підстелити соломку", нам потрібно збільшити імпорт газу, причому не тільки збільшити його зараз, але і заздалегідь розпланувати певні обсяги імпорту на лютий-березень - період, коли тиск в системі найнижчий і наші сховища видають мінімальні обсяги", - наголосив він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, близько опівночі 21 жовтня у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. За даними Повітряних сил, російські війська атакували місто керованими авіабомбами (КАБами).

Водночас унаслідок чергових ударів ворога Чернігів залишився без електроенергії та водопостачання. Як повідомили в КП "Чернігівводоканал", із 5:30 ранку 21 жовтня працівники підприємства розпочали підключення об’єктів до резервних джерел живлення.

За словами заступника начальника ГУР МО України Вадима Скібіцького, Росія змінила тактику своїх ракетних і дронових атак, зосереджуючись на поступовому знищенні енергетичної інфраструктури у прикордонних регіонах та формуванні так званої "буферної зони".

Інші новини:

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

