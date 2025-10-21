Гривня нарешті різко почла рости: новий курс валют на 22 жовтня

НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 22 жовтня.

https://glavred.net/economics/grivna-nakonec-to-rezko-nachala-rasti-novyy-kurs-valyut-na-22-oktyabrya-10708310.html Посилання скопійоване

Курс валют на 22 жовтня / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 22 жовтня

На скільки подешевшав курс євро

Яким буде курс злотого 22 жовтня

Національний банк України знизив офіційний курс євро, долара та злотого на 22 жовтня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу, 22 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,74 грн/дол., що на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

відео дня

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,47 грн/євро, що на 19 копійок менше, ніж 21 жовтня. Щодо євро гривня посилила свої позиції.

Курс злотого на 22 жовтня

21 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,47 грн/злот. 22 жовтня курс трохи змінився - 11,43. Таким чином гривня подорожчала на 3 копійки.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою і стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Інші новини:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред