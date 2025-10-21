Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Гривня нарешті різко почла рости: новий курс валют на 22 жовтня

Ангеліна Підвисоцька
21 жовтня 2025, 16:34
68
НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 22 жовтня.
курс валют
Курс валют на 22 жовтня / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 22 жовтня
  • На скільки подешевшав курс євро
  • Яким буде курс злотого 22 жовтня

Національний банк України знизив офіційний курс євро, долара та злотого на 22 жовтня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу, 22 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,74 грн/дол., що на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

відео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,47 грн/євро, що на 19 копійок менше, ніж 21 жовтня. Щодо євро гривня посилила свої позиції.

Курс злотого на 22 жовтня

21 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,47 грн/злот. 22 жовтня курс трохи змінився - 11,43. Таким чином гривня подорожчала на 3 копійки.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою і стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Інші новини:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НБУ курс курс валют курс гривні курс долара курс євро курс гривні курс НБУ курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп сказав Зеленському не розраховувати зараз на постачання Томагавків - WSJ

Трамп сказав Зеленському не розраховувати зараз на постачання Томагавків - WSJ

16:45Світ
Чого чекати Україні від зустрічі Трампа та Путіна: зʼявився прогноз екс-міністра

Чого чекати Україні від зустрічі Трампа та Путіна: зʼявився прогноз екс-міністра

16:43Світ
Гривня нарешті різко почла рости: новий курс валют на 22 жовтня

Гривня нарешті різко почла рости: новий курс валют на 22 жовтня

16:34Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

Карта Deep State онлайн за 21 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 22 жовтня: Скорпіонам - зрада, Рибам - несподіваний подарунок

Гороскоп на завтра 22 жовтня: Скорпіонам - зрада, Рибам - несподіваний подарунок

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини з фотокамерою за 45 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини з фотокамерою за 45 сек

Останні новини

17:39

Чому канадці взимку виходять на вулицю в шортах: неочікувана відповідь

17:33

Пенсія з мінімалки: на яку суму можуть розраховувати українці

17:28

Жінка привела собаку в центр дресирування: поведінка пса на заняттях збентежила

17:27

Часу залишилося небагато: коли в Україні почне дорожчати базовий продукт

17:16

Що насправді залишили льодовики на Поліссі — науковці здивовані

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
17:02

З приходом ексдетектива НАБУ Риковцева в "Укрзалізницю" державі було завдано збитків на 77 млн грн, – експерт

16:52

Як вкоротити джинси без підрізання: секретний спосіб від блогерки

16:45

Трамп сказав Зеленському не розраховувати зараз на постачання Томагавків - WSJ

16:43

Чого чекати Україні від зустрічі Трампа та Путіна: зʼявився прогноз екс-міністра

Реклама
16:36

Субсидії для українців у 2025 році: як визначають суму на опалювальний сезон

16:34

Гривня нарешті різко почла рости: новий курс валют на 22 жовтня

16:30

"Назавжди залишишся найкращим": Нікіта Добринін розповів про болючу втрату

16:22

Наказала влада СРСР: таємниця легендарного гімну Києва, яку знають одиниці

16:15

Понад двадцять прильотів: РФ масовано атакувала Новгород-Сіверський, є жертви

16:06

Київ, Львів і не тільки: РФ готує масовані удари — які міста під загрозоюВідео

15:54

Любов і трагедії: Netflix відкриє таємниці найвідомішої родини США - Кеннеді

15:52

Прогноз Таро на молодик 21 жовтня: Дівам - подарунки долі, Рибам - свобода, Ракам - більВідео

15:36

Як потрапити на "Холостяк": Анна Неплях розкрила, як стати частиною шоуВідео

15:18

Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

15:10

Хотів підірвати ТЦК: СБУ викрила агента РФ

Реклама
15:05

Останнє попередження США: Огризко – про те, що Трамп робитиме з Путіним, і фінал існування РФ

15:00

Ножем у груди: у Москві в під'їзді по-звірячому вбили відомого режисера

15:00

Миші підуть самі: хитрощі, які відвадять гризунів із дому

14:56

Погода покаже особливий характер: Україну накриє холодний атмосферний фронт

14:40

В Україні можуть подорожчати молочні та м'ясні продукти - що вплине на ціни

14:38

Провернув аферу століття: як одесит "розвів" на астрономічну суму Лувр

14:20

12 найгірших функцій iPhone, які варто негайно вимкнути

14:18

Путін злякався тиску, треба закінчувати війну - Зеленський назвав секрет перемогиФото

13:55

Відомому режисеру оголосили про підозру: серед потерпілих є неповнолітня

13:51

Суперечить домовленості з Трампом: Лавров заявив про відмову РФ від перемир’я

13:47

Холод чи короткочасне тепло: в Укргідрометцентрі пояснили, як зміниться погода

13:40

Відновлення електрики на Чернігівщині "паралізоване" - у  Міненерго назвали причину

13:36

"Не стало людини": колеги розкрили деталі смерті Дизеля Яценка

13:22

"Ми все бачимо": Зеленський з євролідерами зробили важливу заяву про війну в Україні

13:16

Польща може заарештувати Путіна: Сікорський зробив цікаву заяву

13:14

У Порошенка глузували із тризуба та воїнів УПА: експерт показав старі інтерв’ю члена "Європейської солідарності" Луценка

13:00

Погода на завтра 22 жовтня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

12:52

"Війну неможливо пересунути": "Суспільне" дало відповідь Олі Поляковій

12:49

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію - деталі

12:43

Чому 22 жовтня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

Реклама
12:33

Телемарафон "Єдині новини" допоміг Військовому інституту залучити майбутніх офіцерів

12:22

"Перезнімали": фіналістка Холостяка розкрила єдиний сценарій шоуВідео

12:11

Держкомісія "поховала" перспективне газове родовище в Україні: хто винен

12:05

"Шукали людей": сестра Марини Поплавської звинуватила Крутоголова у брехніВідео

11:47

"Відкриття ще одного фронту": Україна почала закупівлю у США бойових вертольотів

11:22

Росіяни влаштували провокацію Ротару - що сталося

11:21

Українська Сідні Кроуфорд: Сумська показала ретро-образ вартий Голлівуду

11:14

Операція в тилу ворога: бійці ССО влаштували засідку та знищили окупантів

11:04

Коли увімкнуть опалення по всій Україні: в Укренерго дали остаточну відповідь

11:02

Москва відхрестилася від зустрічі Рубіо та Лаврова: що відомо

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти