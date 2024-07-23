Удари вглиб РФ: Україна розгортає ракетну програму – Ставка Зеленського

Під час Ставки увагу приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту, зазначив президент.

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Володимир Зеленський розповів про ракетну програму України / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, ОП

Під час Ставки Верховного головнокомандувача було заслухано доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Як повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський, інформація стосувалася зміни оперативної ситуації, прогнозів, подальших дій, комплектації бригад для своєчасної ротації.

"Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БПЛА", - зазначив глава держави.

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При цьому він також зазначив, що триває робота над ракетною програмою.

"Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО. Доповіді міністра Олександра Камишина, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем'єра Михайла Федорова", - додав Зеленський.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

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