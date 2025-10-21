На концерті Бужинської в Миколаєві побилися жінки: співачка в шоці, у Мережі сперечаються

Катерина Бужинська публічно висловила свою позицію щодо того, що сталося.

Катерина Бужинська бійка - співачка прокоментувала інцидент у Миколаєві / колаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska, скріншот TikTok

Що сталося на концерті Катерини Бужинської в Миколаєві

Що співачка думає про цю бійку

20 грудня на концерті Катерини Бужинської стався неприємний інцидент. У Миколаєві під час виступу співачки та її колеги Михайла Грицкана під сценою сталася бійка між жінками.

У Мережі стали швидко поширюватися відео, де одна жінка танцювала біля сцени перед першим рядом глядачів. Ймовірно, їй робили зауваження, бо час від часу вона кидала в зал нетактовні жести.

Роздратована публіка кілька разів намагалася втихомирити занадто активну глядачку, що пізніше переросло в бійку. У коментарях під роликами думки розділилися: одні вважають поведінку глядачки, яка танцює, неприпустимою, інші зазначають, що кожен може відпочивати як хоче - це не привід застосовувати фізичну силу.

Катерина Бужинська бійка - співачка прокоментувала інцидент у Миколаєві / tiktok.com/@zayka291991

Катерина Бужинська бійка - співачка прокоментувала інцидент у Миколаєві / tiktok.com/@booksbyheart27

Реакція Катерини Бужинської на бійку на концерті в Миколаєві

Сама Катерина Бужинська була неприємно здивована інцидентом. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фрагмент одного з відео з бійкою з підписом: "Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд та відповідальність. Прикро бачити, особливо коли жінки встрягають в бійку...".

Пізніше вона записала сторіс, у якому поділилася власним баченням ситуації. "Друзі, ви просили мене прокоментувати, що вчора відбулося. Хочу сказати, що це було вперше на наших концертах, щоб жінки бились. Виглядало з могу боку це так: одна жінка, яка вже була в гарному настрої, почала танцювати біля сцени, і заважати людям, які сиділи на перших рядах. Потім вона підійшла до жінки більш старшого віку, і почала нецензурно показувати їй жести, дуже-дуже некрасиві. Я так розумію, що донька цієї жінки, яка була старша, почала заступатись за свою маму, і вони почали битися. Це дійсно жах", - каже Бужинська.

Реакція Катерини Бужинської / фото: instagram.com/buzhynska

Також вона додала: "Подивившись на це, я хочу сказати, що ми, артисти, приїжджаємо до вас для того, щоб дарувати вам гарні емоції, позитив, енергію світла і добра. І коли таке відбувається, нам дуже сумно. Хтось сміється, по приколу, хейт, але насправді це дуже сумно. Тому що зараз і так стільки горя, болю і зла в світі, що хоча б на наших концертах ви отримували щирі емоції, позитивні. І виходили окрилені з концерту. Я дуже сподіваюсь, що цей випадок не завадив всьому залу отримати задоволення від нашого концерту. Всім нам мирного, тихого дня, перемоги! Люблю".

Реакція Катерини Бужинської / фото: instagram.com/buzhynska

