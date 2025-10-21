Холод чи короткочасне тепло: в Укргідрометцентрі пояснили, як зміниться погода

Загалом найближчими днями переважатиме погода без опадів.

https://glavred.net/synoptic/holod-ili-kratkovremennoe-teplo-v-ukrgidrometcentre-obyasnili-kak-izmenitsya-pogoda-10708241.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні найближчими днями / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

У найближчі дні - без опадів, але прохолодно

З 22 жовтня - коротке потепління, потім знову похолодання

Цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися. Про це повідомила Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру, в коментарі для Погода УНІАН.

відео дня

За її словами, нинішня погода ще перебуває у перехідному стані. "22-23 жовтня буде більш спокійна погода, але прохолодна повітряна маса поки залишається, тому температура залежатиме від прояснень", - зазначила Птуха.

Вночі 22 жовтня на сході країни місцями пройдуть опади, подекуди - з мокрим снігом. Це, як пояснила синоптикиня, залишкові прояви циклону, який останніми днями формував хмарну та дощову атмосферу в більшості регіонів і поступово відходить на схід.

Температурні показники залишаються помірними: нічні - від +1° до +6°, денні - +6°...+13° 21 жовтня. Упродовж 22-23 жовтня на заході та півдні країни можливе підвищення до +16°. У подальші дні денна температура коливатиметься в межах +10°...+15°, а на півдні - подекуди до +17°...+19°.

Водночас, як наголосила Птуха, потепління не буде стабільним. "Цей тиждень, починаючи з 22 жовтня, буде трішки тепліше, утім це усе одно нестабільна погода з антициклоном, без опадів, - атмосферні фронти також будуть проходити", - сказала вона. За її словами, можливі періодичні дощі з проясненнями, а повітряні маси - дещо тепліші.

Проте вже наступного тижня синоптики не виключають нове зниження температурного фону. "Поки що не можемо сказати, що стабільно до кінця місяця буде триматися в межах значень, які будуть трішки підвищуватися з 22-го", - підсумувала представниця Гідрометцентру.

Отже, українцям варто не поспішати ховати осінній гардероб - жовтень ще може здивувати прохолодними днями.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження на 21 жовтня. У західних, Вінницькій та Одеській областях через заморозки 0-4 градуси оголосили ІІ рівень небезпечності.

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду розповів, що вже з 21 по 27 жовтня опади припиняться і в Україну прийде значне потепління.

Більше про погоду в Україні

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред